पहाड़ों की बर्फबारी बढ़ाएगी यूपी से पंजाब तक ठंड, इन राज्यों में भयंकर कोहरे का अलर्ट

संक्षेप: मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले दो दिनों तक भयंकर कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पहाड़ों में होने वाली बर्फबारी मैदानी इलाकों की मुसीबत बढ़ाएगी।

राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में भीषण ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, बिहार, चंडीगढ़ और कई अन्य राज्यों में भी घना कोहरा छाया रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर , नगालैंड, सिक्किम और उत्तराखंड में भी कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है।

पंजाब और हरियाणा भीषण ठंड की चपेट में हैं, और फरीदकोट में बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा में फरीदकोट राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। दोनों राज्यों के कई इलाकों में घने कोहरे की चादर छा गयी, जिसके कारण दृश्यता कम हो गयी।

स्थानीय मौसम विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से दो डिग्री अधिक है। लुधियाना और पटियाला में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पठानकोट में न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रहा। बठिंडा में भी मौसम ठंडा रहा और न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस तथा गुरदासपुर में 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

कैसा रहेगा बिहार का मौसम पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का सीधा असर बिहार के मैदानी जिलों में देखा जा रहा है। बर्फीली पछुआ हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए शीतलहर और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो कम से कम अगले चार से पांच दिनों तक प्रभावी रहेगा।