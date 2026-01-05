Hindustan Hindi News
कश्मीर और हिमाचल की बर्फबारी बढ़ाएगी ठंड, दिल्ली से यूपी तक पड़ेगी कोहरे की मार

संक्षेप:

मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को भी उत्तर भारत में कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं पहाड़ों में होने वाली बर्फबारी मैदानी इलाकों में शीतलहर बढ़ाएंगी। अगले पांच दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

Jan 05, 2026 12:21 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर भारत में रविवार को सर्दी का प्रकोप और बढ़ गया, राजधानी में दिन का तापमान गिर गया और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोहरे के कारण दृश्यता बाधित रही। कश्मीर में भी तापमान शून्य से नीचे बना रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में घाटी के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में कोहरा गिरने की भविष्यवाणी की गई है। कोहरे के साथ पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाएं ठंड में इजापा करेंगी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली में अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से दो डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक है। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, रिज क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, इसके बाद लोधी रोड में 7.6 डिग्री, सफदरजंग में 7.4 डिग्री, पालम में 6.8 डिग्री और आयानगर में 6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।

6 जनवरी तक चलेगी शीतलहर

स्टेशनवार अधिकतम तापमान के आंकड़ों के अनुसार, रिज में अधिकतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद लोधी रोड में 17 डिग्री सेल्सियस, आयानगर में 16.7 डिग्री सेल्सियस और पालम में 16.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, छह जनवरी तक शहर के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है।

राजस्थान का मौसम

राजस्थान में सुबह के दौरान कई स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा छाया रहा, जिसमें सीकर जिले के फतेहपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, सिरोही, पाली और चूरू में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, इसके बाद वनस्थली में चार डिग्री सेल्सियस, लूंकरनसर में 2.8 डिग्री सेल्सियस और सीकर में 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। राजस्थान में भी सोमवार को कई इलाकों में कोहरा छाया रहेगा।

कश्मीर में जम गई झीलें

कश्मीर में तापमान शून्य से नीचे बना रहा और घाटी भर में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो एक रात पहले के शून्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे से काफी कम है। कश्मीर में इस समय चिल्ला-ए-कलां का प्रकोप जारी है, जो सर्दियों का सबसे भीषण 40 दिनों का मौसम होता है। इस दौरान रात में तापमान अक्सर हिमांक बिंदु से कई डिग्री नीचे गिर जाता है। हालांकि, घाटी के मैदानी इलाकों में इस मौसम में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है।

कब बढ़ेगा तापमान?

आईएमडी ने कहा कि अगले कुछ तीन दिनों के दौरान मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट आने की संभावना है, जिसके बाद अगले चार दिनों तक कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा।

मौसम विभाग ने पांच और छह जनवरी को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर पाला पड़ने की भी संभावना जताई है। इसमें कहा गया है कि अगले पांच दिनों में गुजरात में न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावना है। भारत के शेष हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने का पूर्वानुमान नहीं है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

