यूपी-दिल्ली समेत इन राज्यों में भीषण ठंड का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश बढ़ाएगी मुसीबत

संक्षेप:

मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक कड़ाके की ठंड और कोहरे का  अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा पंजाब औऱ हरियाणा में भी बारिश की संभावना जताई गई है। 

Dec 19, 2025 08:15 am IST
उत्तर भारत में इन दिनों हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। वहीं घने कोहरे ने मुसीबत और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 19 से 21 दिसंबर के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, राजधानी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत ज्यादातर राज्यों में भीषण ठंड और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि घने कोहरे की वजह से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में दृश्यता बेहद कम रहेगी।

पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट

मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, गिलगित और बाल्टिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में ठंड में इजाफा करेंगी। मैदानी इलाके की बात करें तो गुरुवार को सबसे कम तापमान इंदौर का 4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं कई राज्यों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया।

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के मुताबिक 19 से 21 दिसंबर तक राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं स्मॉग की वजह से भी दिल्ली की परेशानी बढ़ सकती है। गुरवार को दिल्ली के 15 इलाकों में एक्यूआई 400 को पार कर गया। बाकी जगहों पर भी हालात बेहद खराब थे।

यूपी का मौसम

आईएमडी ने उत्तर प्रदेश में आगामी तीन दिनों तक कड़ाके की ठंड की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड का प्रकोप बना रहेगा और सुबह के समय दृश्यता बेहद कम हो सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ एके सिंह ने बताया कि निचले वायुमंडल में बनी प्रतिकूल परिस्थितियों, उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। खासकर तराई और मैदानी क्षेत्रों में ठंड अधिक महसूस की जाएगी।

विभाग के मानकों के अनुसार जब मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो जाता है और सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है, तो उसे शीत दिवस कहा जाता है। वहीं यदि अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक कम हो जाए, तो गंभीर शीत दिवस की स्थिति मानी जाती है।

पंजाब और हरियाणा में हो सकती है बारिश

तापमान में लगातार गिरावट के मद्देनजर पंजाब में ठंड बढ़ने और 20 से 22 दिसंबर के बीच राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही घना कोहरा छाये रहने के भी आसार जताए गए हैं। मौसम वैज्ञानिक शिवेंद्र सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में अधिक ठंड देखने को मिलेगी। उन्होंने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

मौसम विभाग ने खासकर राजमार्ग पर यात्रा करने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को अपनी गाड़ी की हेडलाइट जलाकर रखने और फॉग लाइट अथवा चारों इंडिकेटर चालू रखने की अपील की गयी है। ऐसा करने से दृश्यता कम होने के कारण होने वाले हादसों से बचा जा सकेगा। सुबह और शाम के समय कोहरे का असर अधिक रहने का अनुमान है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
