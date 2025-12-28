Hindustan Hindi News
Hindi Newsमौसम न्यूज़Severe cold alert from UP to Punjab know when we will get relief from fog
यूपी से पंजाब तक भीषण ठंड का अलर्ट, जानें कब मिलेगी कोहरे से राहत

यूपी से पंजाब तक भीषण ठंड का अलर्ट, जानें कब मिलेगी कोहरे से राहत

संक्षेप:

मौसम विभाग के मुताबिक अभी कम से कम तीन दिन यूपी से लेकर पंजाब तक भयंकर ठंड का कहर जारी रहेगा। वहीं कोहरे से भी पांच दिन राहत नहीं मिलने वाली है। नए साल में मौसम में सुधार और धूप खुलने लगेगी। 

Dec 28, 2025 08:53 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
इस समय पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है। शीतलहर ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिन उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में भयंकर शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं कोहरे के चलते दृश्यता बेहद कम रहेगी। राजधानी दिल्ली में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 30 दिसंबर तक शीतलहर का अलर्ट है। वहीं 31 दिसंबर की सुबह भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं नए साल में 1 जनवरी के बाद कोहरे से राहत मिलने की संभावना है।

मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रविवार को भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में घना कोहरा छाया रहा। वहीं राजधानी दिल्ली का ठंड के बीच प्रदूषण से बुरा हाल हो रहा है। रविवार सुबह दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही।

मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में अगले तीन दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। शनिवार को पंजाब में बल्लोवाल सौंखरी में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री था। हरियाणा में गुरुग्राम का न्यूनतम पारा 4.9 डिग्री तक पहुंच गया।

राजस्थान का मौसम

जस्थान में तेज ठंड का दौर जारी हैं और आगामी दो दिन और अलवर, झुझुनूं, सीकर, चुरु एवं डीडवाना-कुचामन जिलों में शीतलहर चलने का अनुमान है। वहीं राज्य में पिछले चौबीस घंटों में करौली में 3.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के इन जिलों में रविवार और सोमवार को भी शीतलहर के जारी रहने के आसार हैं। राज्य में पिछले चौबीस घंटों में करौली के अलावा पाली में 3.4डिग्री सेल्सियस , बारां के अंता एवं पर्वतीय स्थल माउंटआबू में 4.5, दौसा में 4.7, टोंक जिले के वनस्थली में 4.8, सीकर में पांच, अलवर में 5.2 , नागौर में 5.3, सीकर के फतेहपुर में 5.4, लूणकरणसर में 5.8, सिरोही में 6.2, भीलवाड़ा में 6.5, पिलानी में 6.6, चित्तौड़गढ एवं चूरु में 6.8, उदयपुर के डबोक एवं कोटा में सात, झूंझुनूं 7.8, अजमेर में 7.9, प्रतापगढ़ में 9.3, श्रीगंगानगर में 8.2 संगरिया में आठ, जालोर में 8.9, डूंगरपुर में 12.4, जैसलमेर में 11, जोधपुर शाहर में 11.4, बीकानेर में 12 एवं फलौदी में 13.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। राजधानी जयपुर में पिछले चौबीस घंटों में 9.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में शनिवार को शीतलहर व कोहरे का असर बना रहा और प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य से कम रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी। विभाग ने राज्यवार चेतावनी जारी करते हुए बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों व पूर्व हिस्सों में कई स्थानों पर घना से बहुत घना कोहरा रहने का अनुमान है तथा ठंड की स्थिति बने रहने की संभावना है।

विभाग के मुताबिक, कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से कम रहा, जिसमें गोरखपुर में 13.2 डिग्री (सामान्य से 7.4 डिग्री कम) जबकि प्रयागराज में 16.8 डिग्री तापमान (सामान्य से 6.1 डिग्री कम) दर्ज किया गया।

पश्चिम बंगाल में भी सर्दी का कहर

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल में भी अगले तीन दिन ठंड का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ी शहर दार्जीलिंग शनिवार को राज्य में सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार, इसके बाद के तीन दिनों में दक्षिण बंगाल में तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे वृद्धि होने की संभावना है।

आईएमडी ने यह भी बताया कि अगले दो दिनों तक दक्षिण बंगाल और अगले पांच दिनों तक उत्तर बंगाल में सुबह के समय 'हल्का से मध्यम कोहरा' छाया रहेगा। अगले एक सप्ताह तक पूरे राज्य में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

