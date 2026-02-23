Hindustan Hindi News
यूपी और दिल्ली में चिलचिलाती धूप तो इन 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट; तेजी से करवट ले रहा मौसम

Feb 23, 2026 09:53 am IST
मौसम विभाग ने तमिलनाडु, उत्तराखंड और हिमाचल समेत 11 राज्यों में हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। हालांकि यूपी और राजधानी दिल्ली में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में वृद्धि देखी जाएगी।

सर्दी की विदाई के बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं उत्तर भारत में पारा लगातार चढ़ रहा है। कई राज्यों में तो गर्मी सामान्य से ज्यादा पड़ने लगी है। राजधानी दिल्ली में अभी से तापमान 30 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से की राज्यों में बारिश हो सकती है।

किन राज्यों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक 23 और 24 फरवरी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेशष तेलंगाना, ओडिशा, असम, मघेयालट, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में बारिश की संभावना है। बारिश के साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

दिल्ली का मौसम

मौसम विभाग ने 24 फरवरी को दिल्ली में सुबह धुंध रहने का अनुमान जताया है हालंकि दोपहर में धूप खिली रहेगी और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकताहै। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 4.2 डिग्री अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी।

विभाग ने बताया कि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शाम चार बजे वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक 229 दर्ज किया गया।

पश्चिम बंगाल में बारिश

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब और मजबूत हो गया है लेकिन इसके धीरे-धीरे अपना रास्ता बदलने की संभावना है जिसके कारण तमिलनाडु के दक्षिणी और उत्तरी जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से रविवार को जारी ताजा आंकडों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे भूमध्यरेखीय हिंद महासागर के ऊपर बना कल का कम दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा है। आज सुबह 5:30 बजे यह दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक मजबूत कम दबाव के क्षेत्र के रूप में दिखा और सुबह 8:30 बजे भी इसी क्षेत्र में बना रहा।

राजस्थान में शुष्क रहेगा मौसम

राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में अगले सप्ताह मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 फरवरी को राज्य के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। विभाग ने कहा कि अगले 48 घंटों के बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

यूपी का मौसम

उत्तर प्रदेश की बात करें तो फिलहाल बारिश कोई चेतावनी नहीं है। मौसम शुष्क बना रहेगा औरतापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लखनऊ, अयोध्या समेत आसपास के जिलों में लोगों को चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि दिन में अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक और रात में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक रह सकता है।

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

