IMD Weather Alert: सावधान! फिर आ रहा तूफान... IMD का ताजा अलर्ट, 90KM की स्पीड से चलेंगे झोंके; कहां-कहां भारी बारिश

IMD Weather Alert: IMD ने अपने बुलेटिन में कहा है कि पूर्वी भारत में दक्षिण गंगा बेसिन, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के ऊपर भी एक चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। इसकी वजह से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तेज आंधी-पानी के आसार हैं।

IMD Weather Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने पूर्वानुमानों से जुड़े ताजा बुलेटिन में कहा है कि इस सप्ताह फिर तूफान आने की संभावना है। IMD ने कहा कि उत्तर-पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में छिटपटु से लेकर भारी वर्षा और गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि उत्तर-पश्चिमी, मध्य और उससे सटे पूर्वी भारत में इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और इस दौरान तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से गंभीर गरज के साथ छिटपुट ओलावृष्टि की भी संभावना है। IMD के अनुसार 1 जून से 6 जून तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश, गरज‑चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक, इस समय देश के ऊपर एक साथ कई मौसमी दशाएं सक्रिय हैं, इसकी वजह से देशभर का मौसम बदला हुआ है। IMD ने कहा है कि इस समय उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास 3.1 से 7.6 किमी ऊंचाई पर एक पश्चिमी विक्षोभ मौजूद है। यह हिमालयी राज्यों, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में गरज-चमक, बारिश और तेज हवाओं का कारण बनता है। इसके अलावा पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर भी एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो गर्म और ठंडी हवाओं के मिश्रण को बढ़ा रहे हैं। IMD के मुताबिक, इसकी वजह से उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में धूल भरी आंधी, तेज हवाएं, गरज-चमक और ओलावृष्टि की संभावना बढ़ रही है।

90 किमी की स्पीड से चलेंगी हवाएं IMD ने अपने बुलेटिन में कहा है कि पूर्वी भारत में दक्षिण गंगा बेसिन, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के ऊपर भी एक चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। इसकी वजह से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तेज आंधी-पानी के आसार हैं। इस दौरान 40 से 70 किलोमीटर की स्पीड से और कहीं-कहीं 90 किमी की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। तेज हवा के झोकों के साथ-साथ गरज के साथ बारिश होने के भी आसार जताए गए हैं।

एक साथ छह साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी असम के ऊपर भी एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसकी वजह से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत बारी बारिश हो सकती है। इनके अलावा मध्य भारत में दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर भी एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है। IMD के मुताबिक, पूर्वी विदर्भ से दक्षिणी केरल तक एक निम्न दाब रेखा (ट्रफ) फैली हुई है जोअरब सागर से नमी खींच रही है। इसकी वजह से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में भारी बारिश होने की संभावना है।

मॉनसून के तेजी से आगे बढ़ने की दशाएं अनुकूल मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी केरल और तमिलनाडु के ऊपर निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। इसकी वजह से भी केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में बारी बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक इस समय मॉनसून के तेजी से आगे बढ़ने की मौसमी दशाएं अनुकूल बनी हुई हैं और एक या दो दिन में मॉनसून केरल में दस्तक दे सकता है।

3 जून से फिर नया विक्षोभ IMD के अनुसार, इसके बाद 3 जून से उत्तर-पश्चिम भारत में फिर एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश करेगा। इससे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 से 5 जून के दौरान फिर से आंधी, गरज-चमक, बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो आने वाले दिनों में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में बार-बार आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की स्थिति बन रही है।