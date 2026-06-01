IMD Weather Alert: सावधान! फिर आ रहा तूफान... IMD का ताजा अलर्ट, 90KM की स्पीड से चलेंगे झोंके; कहां-कहां भारी बारिश
IMD Weather Alert: IMD ने अपने बुलेटिन में कहा है कि पूर्वी भारत में दक्षिण गंगा बेसिन, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के ऊपर भी एक चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। इसकी वजह से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तेज आंधी-पानी के आसार हैं।
IMD Weather Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने पूर्वानुमानों से जुड़े ताजा बुलेटिन में कहा है कि इस सप्ताह फिर तूफान आने की संभावना है। IMD ने कहा कि उत्तर-पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में छिटपटु से लेकर भारी वर्षा और गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि उत्तर-पश्चिमी, मध्य और उससे सटे पूर्वी भारत में इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और इस दौरान तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से गंभीर गरज के साथ छिटपुट ओलावृष्टि की भी संभावना है। IMD के अनुसार 1 जून से 6 जून तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश, गरज‑चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक, इस समय देश के ऊपर एक साथ कई मौसमी दशाएं सक्रिय हैं, इसकी वजह से देशभर का मौसम बदला हुआ है। IMD ने कहा है कि इस समय उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास 3.1 से 7.6 किमी ऊंचाई पर एक पश्चिमी विक्षोभ मौजूद है। यह हिमालयी राज्यों, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में गरज-चमक, बारिश और तेज हवाओं का कारण बनता है। इसके अलावा पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर भी एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो गर्म और ठंडी हवाओं के मिश्रण को बढ़ा रहे हैं। IMD के मुताबिक, इसकी वजह से उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में धूल भरी आंधी, तेज हवाएं, गरज-चमक और ओलावृष्टि की संभावना बढ़ रही है।
90 किमी की स्पीड से चलेंगी हवाएं
IMD ने अपने बुलेटिन में कहा है कि पूर्वी भारत में दक्षिण गंगा बेसिन, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के ऊपर भी एक चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। इसकी वजह से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तेज आंधी-पानी के आसार हैं। इस दौरान 40 से 70 किलोमीटर की स्पीड से और कहीं-कहीं 90 किमी की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। तेज हवा के झोकों के साथ-साथ गरज के साथ बारिश होने के भी आसार जताए गए हैं।
एक साथ छह साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव
मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी असम के ऊपर भी एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसकी वजह से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत बारी बारिश हो सकती है। इनके अलावा मध्य भारत में दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर भी एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है। IMD के मुताबिक, पूर्वी विदर्भ से दक्षिणी केरल तक एक निम्न दाब रेखा (ट्रफ) फैली हुई है जोअरब सागर से नमी खींच रही है। इसकी वजह से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में भारी बारिश होने की संभावना है।
मॉनसून के तेजी से आगे बढ़ने की दशाएं अनुकूल
मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी केरल और तमिलनाडु के ऊपर निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। इसकी वजह से भी केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में बारी बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक इस समय मॉनसून के तेजी से आगे बढ़ने की मौसमी दशाएं अनुकूल बनी हुई हैं और एक या दो दिन में मॉनसून केरल में दस्तक दे सकता है।
3 जून से फिर नया विक्षोभ
IMD के अनुसार, इसके बाद 3 जून से उत्तर-पश्चिम भारत में फिर एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश करेगा। इससे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 से 5 जून के दौरान फिर से आंधी, गरज-चमक, बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो आने वाले दिनों में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में बार-बार आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की स्थिति बन रही है।
दिल्ली-NCR में राहत के आसार
इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार की सुबह अपेक्षाकृत मौसम में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। दिल्ली के सभी प्रमुख मौसम केंद्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। IMD ने दिन में कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की आशंका जताते हुए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी के सफदरजंग मौसम केंद्र पर न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम है। अन्य केंद्रो में पालम में न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.4 डिग्री कम है । दूसरी तरफ लोधी रोड में 23.7 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम है।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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