उत्तर भारत में भारी बारिश से राहत, लेकिन इस राज्य में जमकर बरसेंगे बादल; IMD की चेतावनी

heavy rain: मौसम विभाग ने उत्तर भारत को भारी बारिश से राहत मिलने की संभावना जताई है। हालांकि राजस्थान के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विभाग का कहना है कि राज्य के कई जिलों में आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश होगी।

मॉनसून ने इस साल उत्तर भारत को जमकर भिगोया है। अब धीरे-धीरे इसकी रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। मूसलाधार बारिश में आती कमी से पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई हिस्से, जहां पर हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं उन्हें राहत मिली है। हालांकि आईएमडी ने राजस्थान में बहुत भारी बारिश के जारी रहने की चेतावनी जारी की है।

जयपुर मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के दक्षिणी भाग में बना कम दबाव का क्षेत्र तेज होकर अवदाब में बदल गया है। इसके प्रभाव के चलते पिछले 24 घंटों में राज्य में अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश होगी।

IMD के अधिकारियों के मुताबिक जालौर जिले के सांचौर में सबसे ज़्यादा 210 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि बाड़मेर, जालौर और जैसलमेर जिलों में सोमवार को भी भारी बारिश जारी रह सकती है। राजस्थान से अलग हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखी गई, मनाली में शनिवार शाम से 24.2 मिमी बारिश हुई, जो राज्य में सबसे अधिक है।

आपको बता दें रविवार को पंजाब के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, लेकिन पिछले दिनों की तुलना में बारिश की मात्रा कम रही। पंजाब इस साल मानसून से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से एक रहा है, जहाँ सतलुज, व्यास और रावी नदियों तथा मौसमी नालों के उफान के कारण सैकड़ों गाँव जलमग्न हो गए हैं। सरकार के अनुसार, बाढ़ के कारण बंद किए गए सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आठ सितंबर से छात्रों के लिए पुनः खुल जाएंगे।

अधिकारियों ने बताया कि पोंग बांध में जलस्तर लगभग दो फुट घटकर 1,392.20 फुट रह गया है, हालांकि रविवार शाम को यह इसकी ऊपरी सीमा क्षमता 1,390 फुट से दो फुट अधिक था। रविवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक अमृतसर में 3.7 मिमी, लुधियाना में 2.4 मिमी और पटियाला में 9.2 मिमी बारिश हुई। फरीदकोट, पठानकोट और फिरोजपुर में भी बारिश हुई। वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा में सिरसा में 49.5 मिमी, पानीपत में 10.5 मिमी, मेवात में एक मिमी, अंबाला में 12.1 मिमी और हिसार में 14.6 मिमी बारिश हुई