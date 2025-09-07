Relief from heavy rain in North India but heavy rains will occur in Rajasthan IMD warning उत्तर भारत में भारी बारिश से राहत, लेकिन इस राज्य में जमकर बरसेंगे बादल; IMD की चेतावनी, Weather Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़Relief from heavy rain in North India but heavy rains will occur in Rajasthan IMD warning

उत्तर भारत में भारी बारिश से राहत, लेकिन इस राज्य में जमकर बरसेंगे बादल; IMD की चेतावनी

heavy rain: मौसम विभाग ने उत्तर भारत को भारी बारिश से राहत मिलने की संभावना जताई है। हालांकि राजस्थान के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विभाग का कहना है कि राज्य के कई जिलों में आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश होगी।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 10:49 PM
share Share
Follow Us on
उत्तर भारत में भारी बारिश से राहत, लेकिन इस राज्य में जमकर बरसेंगे बादल; IMD की चेतावनी

मॉनसून ने इस साल उत्तर भारत को जमकर भिगोया है। अब धीरे-धीरे इसकी रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। मूसलाधार बारिश में आती कमी से पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई हिस्से, जहां पर हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं उन्हें राहत मिली है। हालांकि आईएमडी ने राजस्थान में बहुत भारी बारिश के जारी रहने की चेतावनी जारी की है।

जयपुर मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के दक्षिणी भाग में बना कम दबाव का क्षेत्र तेज होकर अवदाब में बदल गया है। इसके प्रभाव के चलते पिछले 24 घंटों में राज्य में अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश होगी।

IMD के अधिकारियों के मुताबिक जालौर जिले के सांचौर में सबसे ज़्यादा 210 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि बाड़मेर, जालौर और जैसलमेर जिलों में सोमवार को भी भारी बारिश जारी रह सकती है। राजस्थान से अलग हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखी गई, मनाली में शनिवार शाम से 24.2 मिमी बारिश हुई, जो राज्य में सबसे अधिक है।

आपको बता दें रविवार को पंजाब के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, लेकिन पिछले दिनों की तुलना में बारिश की मात्रा कम रही। पंजाब इस साल मानसून से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से एक रहा है, जहाँ सतलुज, व्यास और रावी नदियों तथा मौसमी नालों के उफान के कारण सैकड़ों गाँव जलमग्न हो गए हैं। सरकार के अनुसार, बाढ़ के कारण बंद किए गए सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आठ सितंबर से छात्रों के लिए पुनः खुल जाएंगे।

अधिकारियों ने बताया कि पोंग बांध में जलस्तर लगभग दो फुट घटकर 1,392.20 फुट रह गया है, हालांकि रविवार शाम को यह इसकी ऊपरी सीमा क्षमता 1,390 फुट से दो फुट अधिक था। रविवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक अमृतसर में 3.7 मिमी, लुधियाना में 2.4 मिमी और पटियाला में 9.2 मिमी बारिश हुई। फरीदकोट, पठानकोट और फिरोजपुर में भी बारिश हुई। वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा में सिरसा में 49.5 मिमी, पानीपत में 10.5 मिमी, मेवात में एक मिमी, अंबाला में 12.1 मिमी और हिसार में 14.6 मिमी बारिश हुई

बाढ़ की बढ़ती तबाही को देखते हुए भाजपा की पंजाब प्रदेश इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए मंगलवार को पंजाब का दौरा करेंगे। इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अरुणाचल प्रदेश में सोमवार से पूरे सप्ताह के दौरान बारिश और आंधी-तूफान का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है, जिसकी तीव्रता विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होगी।