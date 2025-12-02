चेन्नई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, इन जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद; आ गया IMD का लेटेस्ट अपडेट
Mausam News: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को चेन्नई और तिरुवल्लूर दोनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साप्ताहिक पूर्वानुमान में कहा गया है कि इन दोनों जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है।
दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में इन दिनों मौसम बेहद खतरनाक हो चुका है। चक्रवात 'दितवाह' के तमिलनाडु तट से टकराने के बाद राज्य के कई हिस्सों में भयंकर बारिश और बाढ़ का गंभीर खतरा बना हुआ है। इस खराब मौसम ने आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। यही कारण है कि चेन्नई को रेड अलर्ट पर रखा गया है। सड़कों पर जलभराव को देखते हुए सभी स्कूल-कॉलेज बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
दो जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार को चेन्नई और तिरुवल्लूर दोनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साप्ताहिक पूर्वानुमान में कहा गया है कि इन दोनों जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 27°C और न्यूनतम तापमान 23°C के आसपास रहेगा। IMD के अनुसार, उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी तट से गहरे अवसाद का केंद्र अभी मात्र 35 किमी दूर है। अगले 12 घंटों में इसके धीरे-धीरे दक्षिण-पश्चिम दिशा में मुड़ने और कमजोर होकर साधारण अवसाद में बदलने की संभावना है।
7 दिसंबर तक मौसम का हाल
मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में मौसम अस्थिर बना रहेगा तथा मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है…
- 3 दिसंबर: पूरे दिन घने बादल छाए रहेंगे, भारी बारिश होगी। दिन का तापमान करीब 29°C और रात का 24°C रहेगा।
- 4 दिसंबर से 7 दिसंबर: आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन बीच-बीच में मध्यम बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ती रहेंगी। कई बार बिजली भी कड़क सकती है। इस पूरे दौर में दिन का तापमान 30°C के करीब और रात का तापमान 25–26°C के बीच रहने की संभावना है।
तीन जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद
चक्रवात दितवाह से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते चेन्नई, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने को कहा गया है। सोमवार देर रात जिला प्रशासन ने यह एहतियाती घोषणा की। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार तीनों जिलों के कलेक्टरों ने पुष्टि की है कि मौजूदा रेड अलर्ट और खतरनाक मौसम को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
अधिकारियों का कहना है कि भारी बारिश और जलभराव के खतरे के बीच छात्रों की सुरक्षा सबसे ऊपर है, इसलिए यह फैसला लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला सिर्फ दो दिसंबर के लिए लिया गया है। मौसम को देखते हुए आगे का फैसला लिया जाएगा।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
