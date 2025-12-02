Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़red alert for heavy rains in Chennai schools colleges closed know IMD latest update
चेन्नई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, इन जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद; आ गया IMD का लेटेस्ट अपडेट

चेन्नई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, इन जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद; आ गया IMD का लेटेस्ट अपडेट

संक्षेप:

Mausam News: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को चेन्नई और तिरुवल्लूर दोनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साप्ताहिक पूर्वानुमान में कहा गया है कि इन दोनों जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है।

Tue, 2 Dec 2025 03:25 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में इन दिनों मौसम बेहद खतरनाक हो चुका है। चक्रवात 'दितवाह' के तमिलनाडु तट से टकराने के बाद राज्य के कई हिस्सों में भयंकर बारिश और बाढ़ का गंभीर खतरा बना हुआ है। इस खराब मौसम ने आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। यही कारण है कि चेन्नई को रेड अलर्ट पर रखा गया है। सड़कों पर जलभराव को देखते हुए सभी स्कूल-कॉलेज बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दो जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार को चेन्नई और तिरुवल्लूर दोनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साप्ताहिक पूर्वानुमान में कहा गया है कि इन दोनों जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 27°C और न्यूनतम तापमान 23°C के आसपास रहेगा। IMD के अनुसार, उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी तट से गहरे अवसाद का केंद्र अभी मात्र 35 किमी दूर है। अगले 12 घंटों में इसके धीरे-धीरे दक्षिण-पश्चिम दिशा में मुड़ने और कमजोर होकर साधारण अवसाद में बदलने की संभावना है।

7 दिसंबर तक मौसम का हाल

मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में मौसम अस्थिर बना रहेगा तथा मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है…

  • 3 दिसंबर: पूरे दिन घने बादल छाए रहेंगे, भारी बारिश होगी। दिन का तापमान करीब 29°C और रात का 24°C रहेगा।
  • 4 दिसंबर से 7 दिसंबर: आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन बीच-बीच में मध्यम बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ती रहेंगी। कई बार बिजली भी कड़क सकती है। इस पूरे दौर में दिन का तापमान 30°C के करीब और रात का तापमान 25–26°C के बीच रहने की संभावना है।

तीन जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद

चक्रवात दितवाह से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते चेन्नई, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने को कहा गया है। सोमवार देर रात जिला प्रशासन ने यह एहतियाती घोषणा की। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार तीनों जिलों के कलेक्टरों ने पुष्टि की है कि मौजूदा रेड अलर्ट और खतरनाक मौसम को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।

अधिकारियों का कहना है कि भारी बारिश और जलभराव के खतरे के बीच छात्रों की सुरक्षा सबसे ऊपर है, इसलिए यह फैसला लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला सिर्फ दो दिसंबर के लिए लिया गया है। मौसम को देखते हुए आगे का फैसला लिया जाएगा।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Weather News Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।