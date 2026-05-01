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मई में सामान्य से अधिक होगी बारिश; भीषण गर्मी के बीच IMD ने दी गुड न्यूज

May 01, 2026 02:09 pm ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि मई में हिमालय के तराई क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पूर्वी तटीय राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में सामान्य से अधिक दिन लू चलने की संभावना है।

मई में सामान्य से अधिक होगी बारिश; भीषण गर्मी के बीच IMD ने दी गुड न्यूज

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को मासिक पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि मई में पूरे भारत में सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। हालांकि पूर्व, पूर्वोत्तर और पूर्व-मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। वहीं, मई में हिमालय के तराई क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पूर्वी तटीय राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में सामान्य से अधिक दिन लू चलने की संभावना है।

आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने एक बयान में कहा, "मई 2026 के दौरान देश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का पूर्वानुमान है।" उन्होंने कहा, "हालांकि, उत्तर-पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों के साथ-साथ मध्य भारत के कुछ हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के सटे क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम या सामान्य के आसपास रहने का पूर्वानुमान है।"

पंजाब में दो मई से बारिश-आंधी के आसार

पहाड़ों पर बारिश और ओलावृष्टि के असर से पंजाब के मौसम में बदलाव आया है। शुक्रवार सुबह से ठंडी हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को तापमान में 0.9 डिग्री की वृद्धि हुई लेकिन यह सामान्य से 2.5 डिग्री कम है। बठिंडा सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

शुक्रवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना है और किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि, दो मई से छह मई तक राज्य में बारिश और आंधी चलने के आसार हैं, जिसके लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे मौसम में बदलाव आएगा।

तापमान की बात करें तो उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री, मध्य क्षेत्रों में 36 से 38 डिग्री और दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पूरे सप्ताह तापमान सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटों में लुधियाना और पठानकोट में हल्की बारिश दर्ज की गई। पठानकोट में 3.8 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। फिलहाल राज्य में हीट वेव का असर खत्म हो गया है, जिससे लोगों को राहत मिली है।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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