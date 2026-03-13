गर्मी की रफ्तार रोकने आ रही बारिश, यूपी से दिल्ली तक मौसम विभाग का अलर्ट
मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 13 मार्च की शाम से बादल डेरा डाल सकते हैं और 14 मार्च से कई जगहों पर बारिश शुरू हो सकती है।
आधा मार्च बीतते-बीतते देश के उत्तर और पश्चिमी राज्यों में लगातार गर्मी बढ़ रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि कई राज्यों में बारिश की दस्तक होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली के अलावा भी कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। 14 मार्च से राजधानी दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगेगा। 13 मार्च की शाम से ही बादल अपना डेरा डालना शुरू कर देंगे।
यूपी में भी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के मुताबिक 48 घंटों के दौरान मौसम बदल सकता है। आसमान में काले-काले बादल डेरा डालेंगे और हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे तक जा सकती है। फिलहाल 13 मार्च दिन में मौसम साफ रहेगा।
बिहार में बढ़ेगी गर्मी
बिहार के मौसम की बात करें तो बिहार में अगले दो दिन मौसम शुष्क रहेगा। हीं 15 मार्च से बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, कटिहार और अन्य कुछ जिलों में बारिश की संभावना बन सकती है। इसके अलावा 16 मार्च से जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, जमुई और पूर्वी जिलों में आंधी पानी आ सकती है।
उत्तराखंड में भी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भी मौसम बिगड़ने और बारिश होने की चेतावनी दी है। 15 और 16 मार्च के बीच पर्वतीय इलाकों में बर्पबारी और बारिश की संभावना है। राज्य में 15 और 16 मार्च को उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बारिश की संभावना है। लाहौल और स्पीति के पर्यटकों को बर्फबारी का आनंद मिल सकता है।
शिमला मौसम विभाग के अनुसार, भरमौर में 12 मिमी, गोंडला में 6.2 मिमी, केलांग में चार मिमी, भुंतर और धर्मशाला में दो मिमी, कुकुमसेरी और कांगड़ा में 1.3 मिमी, जोत में एक मिमी और कल्पा में 0.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। मार्च में हुई बारिश और बर्फबारी ने निवासियों, विशेष रूप से मनाली और लाहौल तथा स्पीति के पर्यटन हितधारकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, क्योंकि वे मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बाद पहाड़ियों में पर्यटकों के भारी संख्या में पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं।
ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी के कारण घाटी में अधिकतम तापमान में गिरावट आई है, जिससे मनाली और उसके आसपास के इलाकों के साथ-साथ लाहौल और स्पीति के मौसम में भी महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इसके विपरीत, मैदानी इलाकों में शुष्क मौसम रहा, सुंदरनगर और सोलन में गर्मी का प्रकोप देखा गया।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
