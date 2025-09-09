भारी बारिश से राहत के बीच दो राज्यों में जमकर बरसेंगे मेघ, बिजली गिरने का खतरा; IMD की चेतावनी

IMD Rain Alert: भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि 15 सितंबर तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। मैदानी इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है।

IMD Rain Alert: उत्तर भारत में भारी बारिश का दौर अभी भी जारी है। दो पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने नई चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार, हिमाचल में हल्की बारिश का दौर 15 सितंबर तक जारी रहेगा, लेकिन 12 और 13 सितंबर के लिए येलो अलर्ट है। उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होगी। मंगलवार को भी पर्वतीय जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मैदानी इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, जून से अगस्त 2025 तक देश में औसत से 6.1% अधिक बारिश हुई है। जून में 8.9%, जुलाई में 4.8%, और अगस्त में 5.2%, यह पहले अनुमानित से भी अधिक था। आगामी सितंबर में भी बारिश औसतन से अधिक (109% LPA) रहने की उम्मीद है, जिससे मानसून की वापसी देर से होगी और अक्टूबर तक जारी रह सकती है।

उत्तराखंड में बिजली चमकने के साथ भारी बारिश उत्तराखंड में मंगलवार को पर्वतीय जिलों में बारिश के तेज दौर होने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मैदानी इलाकों में कहीं-कहीं पर गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने कहा कि प्रदेश में पर्वतीय जिलों में एक सप्ताह तक हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है।

मौसम विभाग के अनुसार, देहरादून और आसपास के जिलों में 15 सितंबर तक लगातार बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है। दिन का तापमान 30–31 डिग्री सेल्सियस और रात का 21–24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बादल फटने और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

हिमाचल में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हिमाचल प्रदेश में बारिश तबाही लेकर आई है। शिमला, मंडी, कसुल्लु और चंबा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में 744 सड़कें बंद हैं, जिनमें मंडी में 183, कसुल्लु में 223 और शिमला में 137 सड़कें शामिल हैं। बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ा है, केवल मंडी में ही 722 ट्रांसफॉर्मर ठप हो गए हैं। कई जगह भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे बाधित हो गया है और ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया है।

15 सितंबर तक मौसम का हाल भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हिमाचल प्रदेश में 9 सितंबर से 15 सितंबर तक मौसम में बदलाव की चेतावनी जारी की है। राज्यभर में हल्की से मध्यम बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की घटनाएं संभावित हैं।

चेतावनी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए 9 से 15 सितंबर तक मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है। 9 से 11 सितंबर के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।

इसके बाद 12 और 13 सितंबर को अलग-अलग क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं, जो कुछ जगहों पर प्रभावित गतिविधियों और यात्रा में रुकावट पैदा कर सकती हैं। 14 और 15 सितंबर को मौसम में कुछ सुधार की उम्मीद है, हालांकि हल्की बारिश और आंधी-तूफान की गतिविधियां अभी भी जारी रह सकती हैं।

प्रमुख शहरों में मौसम हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शहरों में 9 से 11 सितंबर तक शिमला में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि 12 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश और 13 सितंबर को आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

मनाली और धर्मशाला में भी इसी अवधि में बादलों के साथ हल्की बारिश की उम्मीद है। 12 सितंबर को इन शहरों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और 13 सितंबर को आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिससे वहां रहने वाले लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

इसी तरह उत्तराखंड के देहरादून में 9 से 11 सितंबर के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बौछारें होने की संभावना है। 12 और 13 सितंबर को मौसम सामान्य रूप से बादल रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश या बौछारें हो सकती हैं। 14 और 15 सितंबर को मौसम में सुधार की संभावना है, हालांकि हल्की बारिश या बौछारें जारी रह सकती हैं।