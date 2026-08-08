Rain Alert: इन राज्यों में पूरे हफ्ते होगी मूसलाधार बारिश, यूपी-दिल्ली के लिए क्या चेतावनी?
Rain Alert, Weather Update 8 August: आठ अगस्त को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में, 10 अगस्त को पूर्वी यूपी में, 8-13 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने वाली है।
Rain Alert, Weather Update 8 August: मॉनसून की वजह से देशभर में भारी बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने शनिवार को चेताया है कि इस पूरे हफ्ते तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुत भारी यानी कि मूसलाधार बारिश होने वाली है। अगले दो दिनों में केरल, तटीय दक्षिणी कर्नाटक में भी बहुत भारी बरसात होगी।
उत्तर भारत की बात करें तो 8 अगस्त और 10-13 अगस्त के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 8-14 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में काफी ज्यादा बारिश होगी। आठ अगस्त को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में, 10 अगस्त को पूर्वी यूपी में, 8-13 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों में कहीं कहीं या कुछ जगहों पर भारी बरसात होगी।
मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश
मध्य भारत की बात करें तो आठ अगस्त और 13-14 अगस्त के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, 12-14 अगस्त के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, 9-14 अगस्त के दौरान विदर्भ में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। 9-10 अगस्त के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, आठ से 10 अगस्त के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, 10-14 अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही, 11-12 अगस्त के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, आठ-9 अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश
8-14 अगस्त के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 13-14 अगस्त के दौरान बिहार में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है। 8-12 अगस्त के दौरान बिहार में कहीं-कहीं से लेकर छिटपुट बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 8-11 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश, 10-11 अगस्त के दौरान असम, मेघालय में कहीं कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने वाली है। 12-14 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश, आठ और नौ अगस्त के 12-14 अगस्त के दौरान असम, मेघालय में, 8-14 अगस्त के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में काफी ज्यादा या व्यापक रूप से बारिश होने वाली है। आठ अगस्त और 11-12 अगस्त अरुणाचल प्रदेश, 8-12 अगस्त के दौरान असम, मेघालय में, 8-10 और 12 अगस्त को नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं-कहीं आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। 8 अगस्त और 11-14 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश, 8-12 अगस्त के दौरान असम, मेघालय में और 8-9 और 12-14 अगस्त के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
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