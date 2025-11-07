Rain Alert: उत्तर भारत में ठंड की दस्तक के बीच इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD की चेतावनी

संक्षेप: IMD Rain Alert, Weather Update 7 November: उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत हो गई है। कई राज्यों में न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, लेकिन इस बीच दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

IMD Rain Alert, Weather Update 7 November: उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, 7-9 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, 8-10 नवंबर के दौरान केरल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र के कई हिस्सों में यह सामान्य से लगभग दो से पांच डिग्री सेल्सियस कम है। अगले छह से सात दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और उससे सटे मध्य भारत के मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से दो से पांच डिग्री कम रहने की संभावना है।

अगले दो दिनों में मध्य और पश्चिम भारत में मिनिमम टेम्प्रेचर में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने वाली है और उसके चार पांच दिनों के दौरान कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। अगले तीन दिनों के दौरान पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी।

वहीं,जम्मू-कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया जबकि श्रीनगर में मौसम की सबसे सर्द रात दर्ज की गई, जहाँ न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तथा घाटी में औसत तापमान एक से तीन डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हाल ही में हुई हिमपात के कारण घाटी में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आयी है और कई इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। अनंतनाग जिले के पर्वतीय रिसॉर्ट पहलगाम में शून्य से नीचे 3.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया जो कश्मीर का सबसे ठंडा स्थान रहा।