Rain Alert: UP समेत इन तीन राज्यों में आने वाला है बहुत भारी बारिश का नया दौर, हो जाएं सावधान!

Rain Alert, Weather Update 7 August: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में दस अगस्त से भारी से बहुत भारी बरसात का नया दौर शुरू होने वाला है। इसके अलावा भी देशभर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 7 Aug 2025 03:32 PM
Rain Alert, Weather Forecast 7 August: कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। 10 अगस्त से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का नया दौर आने वाला है। ऐसे में यहां रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। इसके अलावा, अगले सात दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। आठ अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होगी।

मौसम विभाग के अनुसार, 7-13 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश जारी रहने वाली है। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में सात से 13 अगस्त, हरियाणा में 11 अगस्त, उत्तर प्रदेश में 7, 8 और 11 से 13 अगस्त, जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त को बहुत भारी बारिश होगी।

दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, तेलंगाना, रायलसीमा में 7-9 अगस्त, केरल, माहे, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में सात और आठ अगस्त को भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में आठ अगस्त को अति भारी बरसात होगी।

इसके अलावा, पूर्वी और मध्य भारत में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 7-13 अगस्त, ओडिशा में सात से 9 अगस्त, बिहार में सात से नौ अगस्त, 12 व 13 अगस्त, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड में सात और आठ अगस्त, छत्तीसगढ़ में 11 से 13 अगस्त, अंडमान और निकोबार में 11 अगस्त, विदर्भ में 13 अगस्त को भारी बरसात की संभावना है।