Rain Alert: बन गया है कम दबाव का क्षेत्र, इस राज्यों में होगी भारी बारिश
दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों को कम दबाव वाले क्षेत्र के बनने की वजह से सात अगस्त को उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भारी से बहुत भारी बरसात होगी।
Rain Alert, IMD Weather Update 7 August: गंगा के किनारे बसे पश्चिम बंगाल और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है। इसकी वजह से तीन दिनों तक पूर्वी भारत में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं, सात अगस्त को ओडिाा में बहुत ज्यादा भारी बरसात होगी। अगले दो दिनों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। आज सात अगस्त को उत्तरी केरल में भी कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों को कम दबाव वाले क्षेत्र के बनने की वजह से सात अगस्त को उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भारी से बहुत भारी बरसात होगी।
उत्तर भारत के मौसम की बात करें तो सात अगस्त और 9-10 अगस्त के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं या कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी। इसके अलावा, उत्तर पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों में भी कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। आठ अगस्त और 11-13 अगस्त के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 7-13 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में काफी बड़े इलाके या लगभग सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। सात और आठ अगस्त के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, सात अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 10 अगस्त को पूर्वी यूपी, सात से 12 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान में काफी बड़े इलाके में या लगभग सभी जगहों पर बारिश होगी। 7-13 अगस्त के दौरान उत्तराखंड, सात अगस्त और 11-13 अगस्त के दौरान पश्चिमी राजस्थान में आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।
मध्य भारत की बात करें तो सात अगस्त और 10-12 अगस्त के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, 7-11 अगस्त के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ, सात और आठ अगस्त और 12-13 अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़ में काफी बड़े इलाके में या लगभग सभी जगहों पर बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आठ और नौ अगस्त और 13 अगस्त को, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में 12-13 अगस्त, छत्तीसगढ़ में 9-11 अगस्त को कहीं कहीं या छिटपुट बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 10-11 अगस्त को, पूर्वी मध्य प्रदेश में सात और आठ अगस्त, 10-11 अगस्त, विदर्भ में सात अगस्त, छत्तीसगढ़ में 7-11 अगसत को, पूर्वी मध्य प्रदेश में सात और आठ अगस्त, 10-11 अगस्त को बहुत भारी बारिश हो सकती है।
ओडिशा, बिहार में भी भारी बारिश का अलर्ट
इसके अलावा, पूर्वी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में सात से 13 अगस्त के दौरान, झारखंड में 9-10 अगस्त और 13 अगस्त को, बिहार में 7-9 अगस्त के दौरान काफी बड़े इलाके में या फिर पूरे इलाके में बारिश होगी। झारखंड में सात और आठ अगस्त और 11-12 अगस्त के दौरान, बिहार में 10-13 अगस्त के दौरान बारिश होगी। बिहार में 9-10 अगस्त के दौरान, ओडिशा में सात अगस्त, 9 अगस्त और 13 अगस्त को कहीं कहीं भारी बरसात होगी।
असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी होगी बारिश
पूर्वोत्तर भारत में भी पूरे हफ्ते बारिश का दौर जारी रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में 7-12 अगस्त के दौरान, असम, मेघालय में 9-11 अगस्त के दौरान कहीं कहीं या छिटपुट बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में 13 अगस्त, असम, मेघालय में सात और आठ अगस्त के दौरान काफी बड़े इलाके में बारिश होगी। नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में सात से 13 अगस्त के दौरान बरसात होगी।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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