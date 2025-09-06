Rain Alert: बना हुआ है कम दबाव का क्षेत्र, कल तक इन दो राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश

Rain Alert, Weather Update 6 September: मौसम विभाग ने गुजरात और राजस्थान में कल यानी कि सात सितंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसकी वजह राजस्थान में बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र है।

Rain Alert, Weather Update 6 September: दक्षिण राजस्थान के मध्य भागों में अच्छी तरह से कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जोकि सात सितंबर की सुबह तक दक्षिण राजस्थान और उससे सटे उत्तरी गुजरात में डिप्रेशन में बदल जाएगा। इसकी वजह से गुजरात, राजस्थान में कल यानी सात सितंबर तक मूसलाधार बारिश होगी। इसमें गुजरात में छह और सात सितंबर को और सौराष्ट्र व कच्छ में छह व सात सितंबर को अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही गुजरात में छह सितंबर को साधारण रूप से भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिम राजस्थान में छह और सात सितंबर को और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में छह सितंबर को अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है।

पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों की बात करें तो गुजरात, पश्चिमी राजस्थान में छह और सात सितंबर को अत्यधिक भारी बारिश, गुजरात में छह सितंबर को असाधारण रूप से भारी बारिश, पूर्वी राजस्थान में छह सितंबर को भी अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में छह से आठ सितंबर और 12 सितंबर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में छह सितंबर, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में छह और नौ सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में 11 और 12 सितंबर, पूर्वी राजस्थान और गुजरात में आठ सितंबर को अलग अलग जगहों भारी बारिश होगभ्। साथ ही, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में छह और सात सितंबर को, पश्चिमी राजस्थान में आठ सितंबर, पूर्वी राजस्थान में सात सितंबर को बहुत भारी बारिश की संभावना है।