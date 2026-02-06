Rain Alert: खत्म हो रही ठंड तो अब आ गया बारिश और बर्फबारी का दौर, मौसम विभाग की नई चेतावनी
Rain Alert, Weather Update: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में न्यूनतम तापमान 0-5 डिग्री के बीच रहा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 5-10 डिग्री के बीच रहा। वहीं, आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है।
Rain Alert, Weather Update 6 February: उत्तर भारत समेत देशभर से ठंड जा रही है। तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इस बीच, मौसम विभाग ने बताया है कि दो नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में छह फरवरी को और 9-11 फरवरी के दौरान बारिश/बर्फबारी होने वाली है। वहीं, पिछले 24 घंटे में ओडिशा, पंजाब में कुछ जगहों पर घने से बहुत घना कोहरा देखने को मिला। इसके अलावा, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहा।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में न्यूनतम तापमान 0-5 डिग्री के बीच रहा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 5-10 डिग्री के बीच रहा। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य, पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत के शेष भागों में कई जगहों पर 10-15 डिग्री के बीच रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में यह शून्य डिग्री से नीचे रहा।
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख में छह फरवरी को कुछ स्थानों पर बारिश/बर्फबारी संभावित है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 9-11 फरवरी के दौरान एक नया दौर शुरू होगा, जिसमें बारिश और बर्फबारी होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 10 फरवरी को छिटपुट से काफी व्यापक बारिश होने वाली है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले तीन दिनों में सतही हवांए चलने वाली है।
वहीं, उत्तर पश्चिम भारत में अगले चार दिनों तक तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद इसमें दो से चार डिग्री की बढ़ोतरी होगी। मध्य भारत में अगले तीन दिनों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होने वाला है। उसके बाद अगले तीन दिनों में इसमें दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्व भारत में अगले 24 घंटे के दौरान दो से तीन डिग्री की गिरावट होगी। उसके बाद इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
