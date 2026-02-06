Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़Rain Alert Weather Update 6 February Amid Winter Going Kashmir Ladakh Uttarakhand IMD Rainfall Snowfall Weather Forecast
Rain Alert: खत्म हो रही ठंड तो अब आ गया बारिश और बर्फबारी का दौर, मौसम विभाग की नई चेतावनी

Rain Alert: खत्म हो रही ठंड तो अब आ गया बारिश और बर्फबारी का दौर, मौसम विभाग की नई चेतावनी

संक्षेप:

Rain Alert, Weather Update: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में न्यूनतम तापमान 0-5 डिग्री के बीच रहा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 5-10 डिग्री के बीच रहा। वहीं, आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है।

Feb 06, 2026 02:52 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Rain Alert, Weather Update 6 February: उत्तर भारत समेत देशभर से ठंड जा रही है। तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इस बीच, मौसम विभाग ने बताया है कि दो नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में छह फरवरी को और 9-11 फरवरी के दौरान बारिश/बर्फबारी होने वाली है। वहीं, पिछले 24 घंटे में ओडिशा, पंजाब में कुछ जगहों पर घने से बहुत घना कोहरा देखने को मिला। इसके अलावा, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में न्यूनतम तापमान 0-5 डिग्री के बीच रहा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 5-10 डिग्री के बीच रहा। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य, पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत के शेष भागों में कई जगहों पर 10-15 डिग्री के बीच रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में यह शून्य डिग्री से नीचे रहा।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख में छह फरवरी को कुछ स्थानों पर बारिश/बर्फबारी संभावित है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 9-11 फरवरी के दौरान एक नया दौर शुरू होगा, जिसमें बारिश और बर्फबारी होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 10 फरवरी को छिटपुट से काफी व्यापक बारिश होने वाली है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले तीन दिनों में सतही हवांए चलने वाली है।

वहीं, उत्तर पश्चिम भारत में अगले चार दिनों तक तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद इसमें दो से चार डिग्री की बढ़ोतरी होगी। मध्य भारत में अगले तीन दिनों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होने वाला है। उसके बाद अगले तीन दिनों में इसमें दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्व भारत में अगले 24 घंटे के दौरान दो से तीन डिग्री की गिरावट होगी। उसके बाद इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

और पढ़ें
Rain Alert Weather Update IMD अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।