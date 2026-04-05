Rain Alert: आ रहे दो नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में होगी बारिश; ओले गिरने की भी चेतावनी
Rain Alert, IMD Weather Update 5 April: यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, आने वाले हफ्ते में दो नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने वाले हैं।
Rain Alert, Weather Update 5 April: उत्तर भारत में एक के बाद एक, कुल दो नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई राज्यों में बारिश, आंधी, ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश, तेज आंधी व ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। सात और आठ अप्रैल को गतिविधि चरम पर रहेगी। सात अप्रैल को कश्मीर घाटी में छिटपुट भारी बारिश होने वाली है। वहीं, मध्य, पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत में नौ अप्रैल तक गरज, बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में पा्रच अप्रैल, पश्चिमी मध्य प्रदेश में आठ अप्रैल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, पांच, सात और आठ अप्रैल, बिहार में छह और आठ अप्रैल को, झारखंड में छह से आठ अप्रैल के दौरान छिटपुट ओलावृष्टि हो सकती है।
उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो पांच व छह अप्रैल को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश, बर्फबारी, बिजली व तेज हवाएं 50 किमी की रफ्तार से चलेंगी। पांच अप्रैल को उत्तर प्रदेश में, छह अप्रैल को पंजाब, राजस्थान में छिटपुट से लेकर मध्यम दर्जे की हल्की से मध्यम बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाएं जिसकी स्पीड 60 किमी की हो सकती है।
यूपी से राजस्थान तक होगी बारिश
सात और आठ अप्रैल को जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में एक बार फिर से हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी होगी। सात से नौ अप्रैल के दौरान हिमाचल प्रदेश में भी यही हाल रहेगा। सात और आठ अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में छिटपुट से लेकर तेज बारिश होगी। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आठ व नौ अप्रैल को और पश्चिमी राजस्थान में सात अप्रैल को यही मौसम का हाल रहने वाला है।
दिल्ली, यूपी में इस दिन गिरेंगे ओले
इसके अलावा, सात अप्रैल को जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ओले गिरने वाले हैं। सात और आठ अप्रैल को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी ओले गिरेंगे। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अगले पांच दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में छिटपुट से लेकर काफी व्यापक बारिश होने वाली है। अरुणाचल प्रदेश में 5, 6, 8 और नौ अप्रैल को असम, मेघालय में भारी बरसात होगी। अगले पांच दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तेलंगाना और कर्नाटक में हल्की से तेज बारिश होगी। इस दौरान, तेज स्पीड से हवाएं भी चलने वाली हैं।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
शॉर्ट बायो: लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
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