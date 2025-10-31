Rain Alert: बना हुआ है कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी
संक्षेप: IMD Rain Alert, Weather Update 31 October: कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से गुजरात, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जाने अन्य राज्यों के मौसम का हाल
Rain Alert, Weather Update 31 October: पूर्व-मध्य अरब सागर पर अवदाब और उत्तर पश्चिम झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में एक सुस्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बने हुए हैं। इसकी वजह से 31 अक्टूबर को गुजरात में भारी से बहुत भारी बरसात और उत्तरी कोंकण व उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 31 अक्टूबर को बिहार और सिक्किम में बहुत भारी बारिश व उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बरसात होगी।
पूर्वी और मध्य भारत की बात करें तो 31 अक्टूबर को झारखंड और उत्तरी गंगीय पश्चिम बंगाल, 31 अक्टूबर से एक नवंबर तक दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम व बिहार में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होगी। 31 अक्टूबर को बिहार, सिक्किम में अलग-अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश का अलर्ट है।
पश्चिमी भारत की बात करें तो 31 अक्टूबर को उत्तरी कोंकण, गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र व 31 अक्टूबर तथा एक नवंबर को गुजरात में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। 31 अक्टूबर को गुजरात में कुछ जगहों पर बहुत भारी बरसात होगी। 31 अक्टूबर को महाराष्ट्र और अगले तीन दिनों के दौरान गुजरात में बिजली और तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान की संभावना है।
उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो 31 अक्टूबर और एक नवंबर को अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में तथा 31 अक्टूबर को नगालैंड में अधिकांश जगहों पर भारी बरसात होगी।
उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 31 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश का अलर्ट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 4-6 नवंबर के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
