Rain Alert: उत्तर भारत के लिए खुशखबरी, कब से बहुत भारी बारिश से मिलेगी राहत; IMD ने बता दिया

Rain Alert, Weather Update: मौसम विभाग ने बताया है कि तीन सितंबर को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा में भारी से बहुत भारी बारिश होगी, लेकिन इसके बाद से इसमें कमी आएगी। यानी कि चार सितंबर से उत्तर भारत के राज्यों में भारी बारिश में उल्लेखनीय कमी आने वाली है

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 08:54 PM
Rain Alert, Weather Update 3 September: उत्तर भारत में इन दिनों भारी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों में बाढ़ से जनता परेशान है। लंबे समय से हो रही भारी बरसात की वजह से नदियां उफान पर हैं। इस बीच, मौसम विभाग ने बुधवार को राहतभरी खबर दी है। मौसम विभाग ने बताया है कि तीन सितंबर को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा में भारी से बहुत भारी बारिश होगी, लेकिन इसके बाद से इसमें कमी आएगी। यानी कि चार सितंबर से उत्तर भारत के राज्यों में भारी बारिश में उल्लेखनीय कमी आने वाली है, जोकि बाढ़ का सामना कर रहे राज्यों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है।

हालांकि, पूर्वी और मध्य भारत में अगले दो से तीन दिनों तक बहुत भारी बरसात जारी रहने वाली है। इसके अलावा, तीन से सात सितंबर के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश होगी, चार से छह सितंबर के दौरान गुजरात में, छह सितंबर को सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बरसात का अलर्ट है।

उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो यहां के राज्यों में कल से भारी से बहुत भारी बारिश में कमी जरूर आएगी, लेकिन फिर भी बारिश का दौर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। तीन से नौ सितंबर के दौरान उत्तराखंड में अलग-अलग जगहों पर बरसात जारी रहने वाली है। 4 और 9 सितंबर को हरियाणा, चंडीगढ़, तीन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पांच और आठ को पश्चिमी राजस्थान, छह सितंबर को पूर्वी राजस्थान, तीन को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अलग-अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश होने वाली है।

पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो तीन से आठ सितंबर के दौरान असम, मेघालय, तीन से सात सितंबर के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में तीन और सात से नौ सितंबर के दौरान अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है।