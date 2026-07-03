Rain Alert: बंगाल की खाड़ी में बन गया कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश
Rain Alert, Weather Update 3 July: बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसकी वजह से मध्य हिस्से में बहुत भारी बारिश होगी। वहीं, देशभर के विभिन्न राज्यों में बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है।
Rain Alert, Weather Update 3 July: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसकी वजह से मध्य भारत के तमाम राज्यों में मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। अगले पांच दिनों तक मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना है। तीन से छह जुलाई के दौरान कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, तीन और चार जुलाई को पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होगी।
उत्तर पश्चिम भारत के मौसम की बात करें तो तीन से 9 जुलाई के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में, तीन जुलाई और 5-9 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। 6-8 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली व पंजाब में, तीन जुलाई और 8-9 जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सात से नौ जुलाई के दौरान पूर्वी यूपी में, 3-9 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान में काफी ज्यादा से व्यापक बारिश होने वाली है। चार जुलाई को हिमाचल प्रदेश में कहीं-कहीं बरसात होगी। 3-5 जुलाई और 9 जुलाई को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में, 4-7 जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तीन से छह जुलाई के दौरान पूर्वी यूपी में बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है।
वहीं, मध्य भारत की बात करें तो 3-9 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में काफी बड़े इलाके से लेकर पूरे इलाके में बारिश होगी। तीन से सात जुलाई के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में तीन और चार जुलाई, पूर्वी मध्य प्रदेश में सात से नौ जुलाई, विदर्भ में छह और सात जुलाई, छत्तीसगढ़ में चार से आठ जुलाई के दौरान भारी बरसात होगी। साथ ही, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 5-9 जुलाई, पूर्वी मध्य प्रदेश में तीन से छह जुलाई, विदर्भ में तीन से पांच जुलाई, छत्तीसगढ़ में तीन जुलाई को कहीं-कहीं बहुत भारी बरसात हो सकती है। तीन और चार जुलाई को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होगी।
झारखंड, ओडिशा, बिहार में भी होगी बारिश
पूर्वी भारत की बात करें तो तीन से नौ जुलाई के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों, तीन से आठ जुलाई के दौरान झारखंड, ओडिशा में काफी बड़े इलाके में बारिश होगी। 9 जुलाई को झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं या कुछ जगहों पर और तीन से नौ जुलाई के दौरान बिहार में बारिश की संभावना है। 3-6 जुलाई के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तीन से सात जुलाई के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड में, पांच से छह जुलाई के दौरान बिहार में आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं का अलर्ट है।
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में बारिश का अलर्ट
पूर्वोत्तर भारत में भी लगातार बारिश का अलर्ट है। तीन से छह जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में चार से छह जुलाई को बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में सात जुलाई, असम, मेघालय में तीन जुलाई और 7-9 जुलाई, नगालैंड मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 3-9 जुलाई के दौरान काफी ज्यादा बारिश होगी। असम, मेघालय में चार और पांच जुलाई के दौरान आंधी तूफान, बिजली और तेज हवाएं चलने का अनुमान है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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