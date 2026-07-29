Rain Alert: यूपी समेत इन राज्यों में होगी भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी
Rain Alert, Weather Update 29 July: दो से चार अगस्त के बीच पूर्वी यूपी में, 31 जुलाई से दो अगस्त के बीच पश्चिमी राजस्थान, 29 जुलाई से तीन अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है।
Rain Alert, IMD Weather Update 29 July: छत्तीसगढ़ के मध्य भागों और उससे सटे ओडिशा के उत्तरी अंदरूनी इलाकों में बने गहन अवदाब के असर से विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 29 जुलाई, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 30 जुलाई, गुजरात में 31 जुलाई को बहुत भारी बारिश होगी। इसके अलावा, अगले तीन से चार दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में मॉनसून की बारिश सामान्य या सामान्य से अधिक रहने वाली है।
उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 29 जुलाई से चार अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में काफी ज्यादा से व्यापक बारिश होने वाली है। 30 जुलाई से चार अगस्त के बीच हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, एक से चार अगस्त के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दो से चार अगस्त के बीच पूर्वी यूपी में, 31 जुलाई से दो अगस्त के बीच पश्चिमी राजस्थान, 29 जुलाई से तीन अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है।
29 जुलाई को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में, 29 से 31 जुलाई के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 29 जुलाई से एक अगस्त के बीच पूर्वी यूपी में, 29-30 जुलाई और 3-4 अगस्त के बीच पश्चिमी राजस्थान में, चार अगस्त को पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। 29 जुलाई से चार अगस्त के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है।
अंडमान और निकोबार द्वीप, सिक्किम में भी बरसात का अलर्ट
मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 29 जुलाई से दो अगस्त, विदर्भ में 29 जुलाई से एक अगस्त और चार अगस्त, छत्तीसगढ़ में 29-30 जुलाई और एक से चार अगस्त के दौरान काफी व्यापक से व्यापक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, पूर्वी भारत की बात करें तो 29 जुलाई से चार अगस्त के दौरान अंडमानऔर निकोबार द्वीप, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 29 जुलाई और एक से चार अगस्त के दौरान झारखंड में, 29-30 जुलाई के दौरान बिहार, 31 जुलाई से दो अगस्त के दौरान ओडिशा में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होगी।
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड में भारी बारिश
इसके अलावा, पूर्वोत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि 29 जुलाई से दो अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश, 29 जुलाई से चार अगस्त के दौरान असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है। तीन से चार अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। 29-31 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश होने वाली है। 29-31 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, 29 जुलाई से दो अगस्त के दौरान असम, मेघालय और नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं-कहीं आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
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