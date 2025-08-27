Rain Alert: उत्तर भारत के इन चार राज्यों में अगले 7 दिनों तक होगी भारी बारिश, यूपी के लिए भी चेतावनी

Rain Alert, Weather Forecast: उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा में अगले सात दिनों तक भारी बारिश होगी। इसके अलावा, यूपी में एक और दो सितंबर को भारी बरसात का अलर्ट है।

Rain Alert, Weather Forecast 27 August: उत्तर भारत समेत देशभर के विभिन्न इलाकों में इन दिनों भारी बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में अगले सात दिनों तक भारी बरसात होगी, जबकि उत्तर प्रदेश में एक और दो सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं, थोड़ी राहत की बात यह भी है कि आज से जम्मू और कश्मीर में बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आएगी। कल यानी कि 28 अगस्त तक ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, केरल, तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि आज 27 अगस्त को तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में कुछ स्थाों में अत्यधिक भारी बारिश होगी।

पूर्व और मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 27 से 30 अगस्त तक, बिहार में 30 अगस्त से एक सितंबर तक, झारखंड में 29 और 30 अगस्त को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने वाली है। छत्तीसगढ़ में 27 और 28 अगस्त को, ओडिशा में 27 अगस्त को अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं, दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में 27 अगस्त को अत्यधिक भारी बारिश होगी। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, केरल और माहे, तमिलनाडु में 27 से 29 अगस्त तक, आंतरिक कर्नाटक में 27 अगस्त और 28 अगस्त को, रायलसीमा में 27 अगस्त, तटीय कर्नाटक में 27 अगस्त से दो सितंबर तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।