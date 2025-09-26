Rain Alert: मॉनसून की वापसी के बीच फिर करवट लेगा मौसम, इन राज्यों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी

Rain Alert, Weather Update 26 Sep: मॉनसून की वापसी के बीच तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, गोवा आदि राज्यों में आने वाले दिनों में बहुत भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा, कई अन्य प्रदेशों में भी जोरदार बरसात की संभावना है।

Rain Alert, Weather Update 26 September: देशभर से मॉनसून की वापसी हो रही है। कई राज्यों में बारिश खत्म हो चुकी है, लेकिन इस बीच कुछ राज्य हैं, जहां पर आने वाले दिनों में बहुत भारी बरसात की चेतावनी है। 26 और 27 सितंबर को तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, 26-30 सितंबर के दौरान मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में बहुत भारी बारिश होगी।

पूर्व और मध्य भारत की बात करें तो 26, 27 सितंबर और दो अक्टूबर को विदर्भ, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, 26 सितंबर को झारखंड, 26, 30 सितंबर और एक अक्टूबर को छत्तीसगढ़, 26, 27 और 30 सितंबर से दो अक्टूबर के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई जगहों पर तूफान और अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 27 सितंबर को ओडिशा में बहुत भारी बरिश, 26 सितंबर को अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है।

वहीं, पश्चिम भारत की बात करें तो 26 सितंबर से दो अक्टूबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, 26 से 29 सितंबर के दौरान मराठवाड़ा, 27-30 सितंबर के दौरान गुजरात, 28-30 सितंबर के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, तूफान और अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। 27, 28 सितंबर को मराठवाड़ा और 27-29 सितंबर को मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में बहुत भारी बारिश होगी। 28 सितंबर को कोंकण, गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों में अलग-अलग जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश होगी।

इसके अलावा, उत्तर पूर्व भारत की बात करें तो 30 सितंबर से दो अक्टूबर के दौरान असम, मेघालय, 29 सितंबर से दो अक्टूबर के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और एक व दो अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश में कुछ अलग-अलग जगहों पर हल्की/मध्य बारिश और अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। दो अक्टूबर को असम, मेघालय, तथा मिजोरम में बहुत भारी बारिश की संभावना है।