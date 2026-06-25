Rain Alert: यूपी में गर्मी से मिलेगी राहत, आ रहा है मॉनसून; इन राज्यों में भी झमाझम बारिश

Rain Alert, Weather Update 25 June: यूपी में मॉनसून जल्द दस्तक देने वाला है। अगले तीन से चार दिनों में मॉनसून की एंट्री कुछ हिस्सों में हो जाएगी। वहीं, अभी भी पूर्वोत्तर-दक्षिण समेत अन्य हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है।

IMD Rain Alert, Weather Update 25 June: यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से मॉनसून का इंतजार हो रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले तीन से चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के बाकी हिस्सों और उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के कुछ और हिस्सों में पहुंच जाएगा। इस हफ्ते पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बहुत भारी बारिश होगी। 27-29 जून तक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 28 जून को असम, मेघालय में कहीं-कहीं बहुत ज्यादा भारी बारिश होने वाली है। अगले तीन से चार दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों में बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में लू चलने वाली है।

उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 25 जून और 30 जून एक जुलाई के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 30 जून-एक जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, 29 जून से एक जुलाई के दौरान उत्तराखंड में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने वाली है। 30 जून से एक जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने वाली है। 26-29 जून के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में, 28-29 जून के दौरान हिमाचल प्रदेश, 25-28 जून के दौरान उत्तराखंड में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होगी। 25-27 जून और 29 जून एक जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में, 30 जून से एक जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 29 जून से एक जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, 26 जून को पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं का अनुमान है।

मध्य भारत की बात करें तो 25 जून से एक जुलाई के दौरान पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, 26-27 जून और 30 जून से एक जुलाई के दौरान विदर्भ, 25-26 जून के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं से लेकर कुछ जगहों पर बारिश होगी। 25 जून और 28-29 जून को विदर्भ, 27 जून से एक जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ में काफी बड़े इलाके में या लगभग सभी जगहों पर बारिश होगी। 27-29 जून के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, 26-29 जून के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में, 25-28 जून के दौरान विदर्भ में आंधी तूफान आएगा। बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही, 25-29 जून के दौरान छत्तीसगढ़ में तेज हवाएं चलेंगी। 25 जून को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रेश, 25 जून और 27-28 जून को विदर्भ में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में 27-28 जून को बरसात होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 25-26 जून के दौरान और पूर्वी मध्य प्रदेश में 25 जून को तेज हवाएं चलने वाली हैं।

पूर्वी भारत के लिए मौसम विभाग का कहना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 25 जून से एक जुलाई के दौरान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 29 जून से एक जुलाई के दौरान, बिहार, झारखंड, ओडिशा में 28 जून से एक जुलाई के दौरान काफी भारी बारिश होने वाली है। गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 25-28 जून के दौरान, बिहार, झारखंड, ओडिशा में 25-27 जून के दौरान कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होगी। बिहार में 25-26 जून और 28 जून को तेज हवाओं के साथ आंधी चलेगी।

पूर्वोत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि 25 जून से एक जुलाई के बीच अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में काफी बड़े इलाके से लेकर पूरे इलाके में बारिश होने वाली है। 25-29 जून के बीच अरुणाचल प्रदेश में कहीं-कहीं आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। 25-26 जून और 30 जून और एक जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, 25-26 जून, 28 जून को असम, मेघलय में, 25-29 जून के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होगी।