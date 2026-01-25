Rain Alert: आ रहा नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हो जाएं सावधान; इन राज्यों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी

संक्षेप: Rain Alert, Weather Update 25 Jan: एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में दस्तक देने जा रहा है। इसकी वजह से उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी होने की चेतावनी जारी की गई है।

IMD Rainfall Alert, Weather Update 25 January: एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 26-28 जनवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कई जगहों पर बारिश, बर्फबारी होने जा रही है। इसमें से 27 जनवरी को कुछ जगहों पर भारी बारिश/बर्फबारी होगी। वहीं, 27, 28 जनवरी को उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में हल्की/मध्यम बारिश, बिजली कड़कने और 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंके आने और ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं, इसके बाद 30 जनवरी की रात को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है।

पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान में कुछ जगह मिनिमम टेम्प्रेचर 1-4 डिग्री सेल्सियस था। दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह कई जगहों पर 5-9 डिग्री सेल्सियस था। पंजाब, उत्तरी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, सिक्किम, मेघालय में कुछ जगहों पर, देश के बाकी हिस्सों में यह 10 डिग्री सेल्सियस था। पश्चिमी हिमालक्षी इलाकों में यह शून्य से भी कम था।

मौसम विभाग के अनुसार, 26 और 27 जनवरी को उत्तराखंड में बिजली कड़कने और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश/बर्फबारी का एक नया दौर शुरू होने वाला है। इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। 27 जनवरी को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश/बर्फबारी की भी संभावना है। 27 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। 27 और 28 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में, 27 और 28 जनवरी को मध्य भारत में अलग अलग जगहों बिजली कड़कने वाली है। इसके अलावा, 26, 27 जनवरी को जम्मू कश्मीर में, 27 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, 27 और 28 जनवरी को उत्तराखंड में अलग-अलग जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है।