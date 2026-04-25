Rain Alert: उत्तर भारत में भीषण गर्मी से मिलने वाली है राहत, UP समेत इन राज्यों में होगी बारिश
Rain Alert, Weather Update 25 April: उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले तीन दिनों तक हीटवेव चलेगी, लेकिन उसके बाद यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश होगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी।
Rain Alert, Weather Update 25 April: उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर जारी है। यूपी, दिल्ली, पंजाब, बिहार समेत तमाम राज्यों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से कहीं अधिक हो गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अधिकतम तापमान तो 45 डिग्री को पार कर गया। अगले तीन दिनों तक उत्तर भारत और मध्य भारत के राज्यों में हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद से राहत मिलने वाली है और यूपी समेत कई राज्यों में बारिश होगी। यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों के लिए आने वाले दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
इस हफ्ते के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर पूर्वी भारत में गरज, चमक, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ काफी बारिश का अलर्ट है। इस हफ्ते के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। अगले एक हफ्ते के दौरान पूर्वी भारत, 28 अप्रैल से एक मई के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत, 27-29 अप्रैल के दौरान मध्य भारत, 28-30 अप्रैल के दौरान दक्षिण भारत में भी गरज, चमक के साथ बारिश होगी।
प्रयागराज में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री
पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो देश के ज्यादातर हिस्सों में, हिमालयी इलाकों को छोड़कर और पूर्वी भारत व पश्चिमी भारत को छोड़कर बाकी जगह अधिकतम तापमान 40-45 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
उत्तर भारत के इन राज्यों में होगी बरसात
उत्तर भारत के मौसम की बात करें तो 25-28 अप्रैल के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश व बर्फबारी होगी। 28-30 अप्रैल के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश होने वाली है। इसके अलावा, मैदानी इलाकों की बात करें तो 27-30 अप्रैल के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28-30 अप्रैल और पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 27-29 अप्रैल के दौरान बारिश, गरज और तेज हवाओं के चलने का अलर्ट जारी किया गया है।
असम-मेघालय में 70 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
पूर्वोत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा ''अरुणाचल प्रदेश में 25-28 अप्रैल, असम, मेघालय में 27 अप्रैल से एक मई, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 25-29 अप्रैल, गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। यह बारिश काफी बड़े व्यापक इलाके तक हो सकती है। असम और मेघालय में 25 व 26 अप्रैल को गरज के साथ तेज हवाएं जिनकी स्पीड 60 किलोमीटर तक होगी और झोंकों की 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलेगी। इसके अलावा, असम, मेघालय में 27 अप्रैल से एक मई के दौरान बहुत भारी बारिश होगी। मध्य भारत के मध्य प्रदेश में 27-29 अप्रैल, छत्तीसगढ़ में 25-29 अप्रैल, विदर्भ में 28 व 29 अप्रैल, गरज चमक, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होगी।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
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