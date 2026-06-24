Rain Alert: यूपीवासियों के लिए खुशखबरी, इतने दिन में दस्तक देगा मॉनसून; इन राज्यों में झमाझम बारिश की चेतावनी
Rain Alert, Weather Update 24 June: यूपी के लोगों के लिए खुशखबरी है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले दो से तीन दिनों में मॉनसून यूपी के कुछ इलाकों में पहुंच जाएगा, जिसके बाद झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी। जानिए अन्य किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है।
Monsoon, Weather Update 24 June: उत्तर भारत में जारी गर्मी के बीच मॉनसून पर खुशखबरी आई है। अगले दो से तीन दिनों में मॉनसून उत्तर प्रदेश पहुंच सकता है। इससे झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी और गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने आज (24 जून) का बताया कि मॉनसून गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों और छत्तीसगढ़ व झारखंड के कुछ और हिस्सों में पहुंच गया है। अगले दो से तीन दिनों में मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के बाकी हिस्सों और उत्तर प्रदेश में पहुंचने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। इसके बाद के दो से तीन दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी के बाकी और हिसों में और उत्तराखंड के कुछ अन्य हिस्सों में भी यह पहुंच जाएगा। यानी कि जो मॉनसून अब तक रुका हुआ था, वह अगले दो तीन दिनों में तेज रफ्तार से बाकी कुछ राज्यों को कवर करने वाला है।
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश का अलर्ट
उत्तर भारत की बात करें तो 24-29 जून के दौरान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और 24-28 जून के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश होगी। इसके अलावा, 24-26 जून और 29-30 जून के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली ओर पंजाब में, 24-25 जून और 29 से 30 जून के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 24-25 जून और 28-29 जून के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, 24-30 जून के दौरान पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होगी। 30 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी भारी बारिश होने वाली है। 24-25 जून के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 24-25 जून व 29-30 जून के दौरान उत्तराखंड में कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली गिरने और 60 की स्पीड से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।
MP-छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में भारी बारिश
मध्य भारत की बात करें तो 24-30 जून के दौरान पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, 26-27 जून के दौरान विदर्भ, 24-28 जून के दौरान छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर बारिश होगी।24-25 जून और 28-30 जून के दौरान विदर्भ, 29-30 जून के दौरान छत्तीसगढ़ में काफी बड़े इलाके में या लगभग सभी जगहों पर बरसात होगी। 24 जून के दौरान छत्तीसगढ़ में आंधी तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है। वहीं, पूर्वी भारत में 24-30 जून के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में काफी ज्यादा व्यापक बारिश होने वाली है। 24 जून और 27-30 जून के दौरान गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 28-30 जून के दौरान झारखंड में, 28 जून को बिहार में, 24-25 जून और 28 जून को ओडिशा में बारिश होगी। 24-25 जून को मध्यम से लेकर जबरदस्त बिजली कड़कने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, 27-28 जून को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश और कुछ जगह अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है।
कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र में बरसात
इसके अलावा, पूर्वोत्तर भारत में भी 30 जून तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। पश्चिम भारत की बात करें तो 24-30 जून के दौरान कोंकण, गोवा, 24 जून और 26-27 जून को मध्य महाराष्ट्र, 24-26 जून के दौरान मराठवाड़ा में काफी बड़े इलाके में बारिश होने वाली है। 25 जून और 28-30 जून को मध्य महाराष्ट्र, 27-30 जून के दौरान मराठवाड़ा, 24-30 जून के दौरान गुजरात और सौराष्ट्र व कच्छ में कहीं कहीं से लेकर कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
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