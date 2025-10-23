Hindustan Hindi News
Rain Alert: कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से बदलेगा मौसम, इन राज्यों में भारी बारिश की चेातवनी

संक्षेप: Rain Alert, Weather Update 23 October: कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से दक्षिण भारत में आने वाले दिनों में भारी बारिश होने वाली है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेशन, यनम, तमिलनाडु आदि में भारी बरसात की चेतावनी है।

Thu, 23 Oct 2025 02:39 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Rain Alert, Weather Update 23 October: दक्षिण-पूर्वी अरब सागर पर अवदाब बना हुआ है। वहीं, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसकी वजह से 23 और 24 अक्टूबर को केरल, माहे और तटीय कर्नाटक में, 23 को दक्षिण आतंरिक कर्नाटक में, 23 और 27 व 28 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में, 23 और 24 अक्टूबर को तमिलनाडु, कोंकण एवं गोवा में कुछ स्थानों में भारी बारिश की चेतावनी है।

पूर्वी और मध्य भारत की बात करें तो 23-25 अक्टूबर के दौरान अंडमान और निकोबार में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बािश होगी। 26 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार द्वीप में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अगले पांच दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ओडिशा में बिजली और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

पश्चिमी भारत की बात करें तो 23-24 अक्टूबर को कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 25-26 अक्टूबर को गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र व कच्छ में भारी बारिश होगी। अगले पांच दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा व मध्य महाराष्ट्र में और 25 व 26 अक्टूबर के दौरान गुजरात क्षेत्र में और 24-26 अक्टूबर के दौरान सौराष्ट्र व कच्छ में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।

उत्तरी भारत की बात करें तो अगले दो से तीन दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने वाली है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

