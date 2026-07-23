Rain Alert: दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, आंधी तूफान का भी अलर्ट
Rain Alert, Weather Update 23 July IMD: यूपी-दिल्ली समेत देशभर के विभिन्न राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, उत्तराखंड, राजस्थान में आंधी तूफान और बिजली कड़कने का अलर्ट है।
Rain Alert, Weather Update 23 July: देशभर में मॉनसून के चलते भारी बारिश हो रही है। नदी-नाले ऊफान पर हैं। उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अगले तीन से चार दिनों के दौरान एक्टिव मॉनसून रहने वाला है। इसकी वजह से मूसलाधार बारिश होगी। कोंकण, गोवा में 23 जुलाई, गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र में 23 व 24 जुलाई को बहुत भारी बारिश होगी।
उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में 23-29 जुलाई के बीच तेज बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में 27-29 जुलाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28-29 जुलाई, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में 23-26 जुलाई को भारी बारिश होगी। वहीं, पूर्वी यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में 23-26 जुलाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23-27 जुलाई, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में 27-29 जुलाई, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में 27-29 जुलाई के बीच तेज बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा, उत्तराखंड में 23-29 जुलाई, पश्चिमी राजस्थान में 26-29 जुलाई, पूर्वी राजस्थान में 25-29 जुलाई के बीच आंधी तूफान व बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है।
मध्य भारत के राज्यों की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 23-26 जुलाई, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में 23-29 जुलाई, विदर्भ में 23-25 और फिर 28-29 जुलाई के बीच बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 27-29 जुलाई, विदर्भ में 26-27 जुलाई के बीच बरसात का अलर्ट है। वहीं, 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 23-25 जुलाई के बीच आंधी तूफान, बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 26-27 जुलाई, छत्तीसगढ़, विदर्भ में 23-27 जुलाई के आंधी तूफान और बिजली कड़कने का अलर्ट है।
अंडमान और निकोबार द्वीप, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 23-29 जुलाई, बिहार में 23 जुलाई और 27-29 जुलाई, ओडिशा में 23 जुलाई और 28-29 जुलाई को भारी बरसात होगी। बिहार में 24-26 जुलाई, ओडिशा में 24-27 जुलाई को बारिश होगी।
अरुणाचल प्रदेश, असम में भी बारिश की चेतावनी
इसके अलावा, पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में 23-25 जुलाई, 26-29 जुलाई, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 23-29 जुलाई के बीच सात दिनों तक भारी बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में 23 जुलाई, 26-29 जुलाई, असम, मेघालय में 24-29 जुलाई, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 23-29 जुलाई को बहुत भारी बरसात होगी। वहीं, पश्चिमी भारत की बात करें तो कोंकण, गोवा में 23-29 जुलाई, मध्य महाराष्ट्र में 23-25 जुलाई, मराठवाड़ा में 23-24 जुलाई, गुजरात में 23-28 जुलाई, सौराष्ट्र, कच्छ में 23-26 जुलाई के बीच बरसात का अलर्ट जारी किया गया है।
तमिलनाडु, तेलंगाना में भारी बारिश का अलर्ट
इसके अलावा, दक्षिण भारत के लिए मौसम विभाग का कहना है कि तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना में 23-29 जुलाई, लक्षद्वीप में 23-24 जुलाई, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 24-29 जुलाई, साउथ इंटीरियर कर्नाटक में 23-24 जुलाई, 28-29 जुलाई को भारी बारिश होगी। तटीय कर्नाटक और केरल, माहे में 23-29 जुलाई, लक्षद्वीप में 25-29 जुलाई, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 23 जुलाई, साउथ इंटीरियर कर्नाटक में 25-27 जुलाई के बीच बरसात होगी।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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