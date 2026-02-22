Hindustan Hindi News
Rain Alert: बन गया है कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी

Feb 22, 2026 03:11 pm IST
Rain Alert: मौसम विभाग के अनुसार, 22 फरवरी को दक्षिण तमिलनाडु, दक्षिण केरल में कुछ स्थानों पर भारी बरसात होगी। 23 से 26 फरवरी के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में गरज, बिजली और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी।

दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से 22 फरवरी को दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण केरल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, अगले सात दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री की बढ़ोतरी होने वाली है।

मौसम विभाग की ओर से रविवार को जारी ताजा आंकडों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे भूमध्यरेखीय हिंद महासागर के ऊपर बना कल का कम दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा है। आज सुबह 5:30 बजे यह दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक मजबूत कम दबाव के क्षेत्र के रूप में दिखा और सुबह 8:30 बजे भी इसी क्षेत्र में बना रहा। इसके शुरू में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और फिर अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर धीरे-धीरे उत्तर-पूर्व की ओर मुड़ने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, 22 फरवरी को दक्षिण तमिलनाडु, दक्षिण केरल में कुछ स्थानों पर भारी बरसात होगी। 23 से 26 फरवरी के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में गरज, बिजली और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। वहीं, हल्की/मध्यम बारिश का भी अलर्ट है। 23 और 24 फरवरी को ओडिशा में छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश होने वाली है। 22 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश, 23 फरवरी को पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, 23 और 24 फरवरी को असम, मेघालय, गंगा के मैदानी इलाकों में और तेलंगाना में बारिश व बिजली गिरने की संभावना है। 23 फरवरी को हिमाचल प्रदेश और 23 व 24 फरवरी को उत्तराखंड में बारिश व बर्फबारी होने वाली है। अगले सात दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री की बढ़ोतरी होगी। देश के बचे हुए हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

राजस्थान में अगले सप्ताह शुष्क मौसम रहने का अनुमान

राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में अगले सप्ताह मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 फरवरी को राज्य के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। विभाग ने कहा कि अगले 48 घंटों के बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग ने बताया कि शनिवार सुबह फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम था। ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। जयपुर में न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

