Rain Alert Weather Update 21 August Low Pressure Area Created Heavy Rainfall in This Area IMD Weather Forecast बनने जा रह कम दबाव का क्षेत्र, इस इलाके में होगी बहुत भारी बरसात; जानें मौसम का ताजा हाल
Hindustan Hindi News
Rain Alert Weather Update 21 August Low Pressure Area Created Heavy Rainfall in This Area IMD Weather Forecast

बनने जा रह कम दबाव का क्षेत्र, इस इलाके में होगी बहुत भारी बरसात; जानें मौसम का ताजा हाल

Rain Alert, Weather Update: 25 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और उत्तरी ओडिशा व पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जिसकी वजह से 24 अगस्त से पू्र्वी भारत और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 05:35 PM
IMD Rainfall Alert, Weather Update 21 August: देशभर में मॉनसून का दूसरा फेज चल रहा है, जिसकी वजह से भारी बरसात हो रही। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तरी गुजरात में 23 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश होगी, जबकि 25 अगस्त से पूरे गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश का नया दौर शुरू होने वाला है। कोंकण, मध्य महाराष्ट्र में बारिश में और कमी आने की संभावना है। 21 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश, 22-24 अगस्त के दौरान इन इलाकों में कुछ स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। 22 अगस्त से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 25 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और उत्तरी ओडिशा व पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जिसकी वजह से 24 अगस्त से पू्र्वी भारत और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है।

पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तरी गुजरात में 23 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश होगी, 25 अगस्त से गुजरात में भारी से बहुत भारी बरसात होने वाली है। अगले सात दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। 25 और 26 अगस्त को कोंकण और 21 अगस्त को मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है।

पूर्व और मध्य भारत की बात करें तो अगले सात दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार में 26 और 27 अगस्त को विदर्भ, 21-26 अगस्त के दौरान ओडिशा, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 21 और 22 अगस्त को पश्चिमी मध्य प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, 21 को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, 22 और 23 अगस्त को झारखंड, बिहार, 22, 25 और 26 अगस्त को ओडिशा व 25-27 अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है।

उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 22-26 तारीख के दौरान जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, अगले सात दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान में 21-25 अगस्त के दौरान उत्तर प्रदेश में अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश होने वाली है। 21-24 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान, 23 अगस्त को पंजाब, हरियाणा, 22-25 अगस्त के दौरान उत्तराखंड, 23-26 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश, 23 व 24 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होगी।