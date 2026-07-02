Rain Alert: UP के इस इलाके में अगले सात दिनों तक होगी भारी बारिश, आ गई मौसम विभाग की चेतावनी
Rain Alert, IMD Weather Update 2 July: यूपी समेत उत्तर भारत में आने वाले दिनों में बारिश का अलर्ट है। पूर्वी यूपी में अगले सात दिनों तक भारी बारिश होगी, जबकि दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी बरसात होगी।
Rain Alert, IMD Weather Update 2 July: देर से ही सही, लेकिन मॉनसून राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच गया है। एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में मॉनसून की एंट्री हुई थी। अब अगले दो से तीन दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं। वहीं, दूसरी ओर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी ओडिशा-पश्चिम बंगाल तटों पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह से अगले पांच दिनों के दौरान देश के मध्य भागों में मॉनसून एक्टिव रहने वाला है। दो से पांच जुलाई के दौरान दक्षिण गुजरात, कोंकण, दो से चार जुलाई के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ में, तीन और चार जुलाई को पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा, तीन से पांच जुलाई के दौरान मध्य महाराष्ट्र में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने वाली है। इस बीच, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में अगले सात दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, पश्चिमी यूपी में अगले छह दिनों तक भारी बरसात होगी। वहीं, आंधी तूफान और बिजली कड़कने का भी अलर्ट है।
मौसम विभाग (IMD) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, उत्तर पश्चिम भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख में दो और तीन जुलाई, सात और आठ जुलाई, हिमाचल प्रदेश में दो और तीन जुलाई, पांच से आठ जुलाई के दौरान, उत्तराखंड में दो से आठ जुलाई के दौरान काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने वाली है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में दो जुलाई और पांच से आठ जुलाई के दौरान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो जुलाई और पांच से सात जुलाई के दौरान, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पांच से सात जुलाई के दौरान, पूर्वी राजस्थान में चार से आठ जुलाई के दौरान काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में चार से छह जुलाई के दौरान, हिमाचल प्रदेश में चार जुलाई को बारिश होगी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में तीन और चार जुलाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तीन व चार जुलाई और आठ जुलाई को, पूर्वी उत्तर प्रदेश में दो से चार जुलाई व आठ जुलाई, पश्चिमी राजस्थान में दो से आठ जुलाई के दौरान, पूर्वी राजस्थान में दो और तीन जुलाई के दौरान कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने वाली है।
दो से आठ जुलाई तक पूर्वी यूपी में जोरदार बारिश
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में दो से आठ जुलाई के दौरान कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली और तेज हवाएं चलने वाली हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तीन और चार जुलाई को आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में चार जुलाई, सात और आठ जुलाई, उत्तराखंड में चार से आठ जुलाई, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में दो जुलाई व पांच से आठ जुलाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2-7 जुलाई, पूर्वी यूपी में 2-8 जुलाई, पश्चिमी राजस्थान में 5-7 जुलाई, पूर्वी राजस्थान में सात और आठ जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावाा, हिमाचल प्रदेश में दो और तीन जुलाई, पांच और छह जुलाई, उत्तराखंड में दो व तीन जुलाई, पूर्वी राजस्थान में दो से छह जुलाई को कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होगी।
MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा समेत इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी
मध्य भारत की बात करें तो अगले छह दिन यानी कि 2-8 जुलाई के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, विदर्भ में 2-5 जुलाई, 7-8 जुलाई के दौरान बहुत भारी बारिश होने वाली है। 6 जुलाई को विदर्भ में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होगी। दो से तीन जुलाई के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने वाली हैं। दो से तीन जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरेगी। पश्चिम मध्य प्रदेश में तीन से चार जुलाई, पूर्वी मध्य प्रदेश में दो जुलाई और पांच से आठ जुलाई, विदर्भ में चार जुलाई, सात और आठ जुलाई, छत्तीसगढ़ में चार से आठ जुलाई के दौरान भारी बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में दो जुलाई और 5-8 जुलाई, पूर्वी मध्य प्रदेश में तीन से चार जुलाई, छत्तीसगढ़ व विदर्भ में दो से तीन जुलाई के दौरान कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा, पूर्वी भारत की बात करें तो दो से आठ जुलाई के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में काफी व्यापक बारिश होगी। झारखंड में दो जुलाई और चार से आठ जुलाई के दौरान, बिहार में पांच व छह जुलाई के दौरान बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत में अगले सात दिनों तक यानी कि 2-8 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में बारिश होगी। दो से आठ जुलाई के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में सभी जगहों पर बरसात होगी। तीन से चार जुलाई के दौरान असम, मेघालय में आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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