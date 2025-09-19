Rain Alert: आज और कल इन राज्यों में होगी बहुत भारी बारिश, बनने वाला है कम दबाव का क्षेत्र

Rain Alert, Weather Update: आज और कल उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार में बहुत भारी बरसात होने वाली है। इसके अलावा, एक नया कम दबाव का क्षेत्र भी बनने वाला है। जानिए मौसम का ताजा हाल...

Rain Alert, Weather Update 19 September: देशभर में अब मॉनसून की वापसी हो रही है। हालांकि, इस बीच भी कई राज्यों में झमाझम बारिश जारी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया है कि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी बारिश 19 और 20 सितंबर (आज और कल) को होने वाली है। उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र 15 सितंबर के आसपास बनने वाला है।

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी और मध्य भारत की बात करें तो 19-20 सितंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश, 19 को पूर्वी मध्य प्रदेश, 24 और 25 सितंबर को विदर्भ, 23-25 सितंबर के दौरान छत्तीसगढ़, 19 और 20, 23 और 24 सितंबर को बिहार, 23-25 सितंबर के दौरान ओडिशा, 20 सितंबर को अंडमान और निकोबार समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने वाली है।

पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 19-20 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों प छीटें पड़ने की संभावना है। 19-23 सितंबर के दौरान असम, मेघालय, 20-23 सितंबर के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 19 सितंबर को उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पू्र्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। 19 सितंबर को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी।