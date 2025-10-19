Rain Alert: बन गया कम दबाव का क्षेत्र, अगले सात दिनों तक इन राज्यों में होगी भारी बारिश

संक्षेप: IMD Rainfall Alert, Weather Update 19 October: दक्षिण भारत में अगले सात दिनों तक बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दरअसल, यहां एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से बारिश होगी।

Rain Alert, Weather Update 19 October: दक्षिण-पूर्व अरब सागर और केरल-कर्नाटक तटों से दूर लक्षद्वीप क्षेत्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके पश्चिम-उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटे में एक डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। ऐसे में अगले सात दिनों के दौरान केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तटीय एवं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है।

पूर्व और पूर्वोततर व मध्य भारत की बात करें तो 19-23 अक्टूबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 23 अक्टूबर को मिजोरम में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश हो सकती है। 19-21 अक्टूबर के दौरान ओडिशा, 19-25 अक्टूबर के दौरान अंडमान और निकोबार में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। 21 से 23 अक्टूबर के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ, 20 से 24 अक्टूबर के दौरान छत्तीसगढ़ में, 19-23 अक्टूबर के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने की संभावना है।

पश्चिम भारत की बात करें तो अगले तीन दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में बिजली कड़कने के साथ तूफान आने की संभावना है।

वहीं, 21 अक्टूबर के आसपास दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की भी संभावना है। विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए तमिलनाडु और केरल के कोयंबटूर, नीलगिरी, इरोड, तिरुप्पुर, थेनी और तेनकासी जिलों के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। चेन्नई और उसके पड़ोसी जिलों के लिए, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि कुछ इलाकों में गरज और बिजली के साथ हल्की-मध्यम बारिश के एक-दो दौर हो सकते हैं। 16 अक्टूबर को उत्तर-पूर्वी मानसून के आगमन के बाद से तमिलनाडु में पिछले दो-तीन दिनों से भारी बारिश हो रही है।