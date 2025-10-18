Rain Alert: बन गया कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में अगले दो दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी

Hindustan Hindi News
संक्षेप: IMD Rainfall Alert, Weather Update 18 October: दिवाली समेत फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। मॉनसून भी वापस जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। कम दबाव के क्षेत्र की वजह से केरल, तमिलनाडु आदि में अगले दो दिनों तक बहुत भारी बरसात होगी।

Sat, 18 Oct 2025 02:45 PM
IMD Rainfall Alert, Weather Update 18 October: दक्षिण-पूर्व अरब सागर और केरल-कर्नाटक के तटों के पास लक्षद्वीप इलाके में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके पश्चिम से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 36 घंटों में डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। इसकी वजह से अगले दो दिनों तक केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में बहुत भारी बारिश होने वाली है। वहीं, एक और कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में 21 अक्टूबर के आसपास बनने जा रहा है, जिसकी वजह से भी भारी बरसात होगी।

दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचरी, कराईकल, माहे में 18-24 अक्टूबर तक बारिश होगी। इसमें से साउथ इंटीरियर कर्नाटक में 18-20, 22-24, तटीय कर्नाटक में 18, 19, 23, 24 को, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 22 और 23 अक्टूबर को, केरल, माहे और लक्षद्वीप में 18, 19, साउथ तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में 23, 24 अक्टूबर को भारी बरसात होगी।

पूर्वी और मध्य भारत की बात करें तो अंडमान और निकोबार में 19-22 अक्टूबर के बीच भारी बरसात का अलर्ट है। ओडिशा में 19-21, अंडमान और निकोबार में 18-22, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 18, 21 और 22 अक्टूबर, छत्तीसगढ़ में 20-22, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 21 और 22 अक्टूबर को भारी बारिश होगी। पश्चिमी भारत की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र में 18-11, मराठवाड़ा में 21 और 22 अक्टूबर को बारिश, आंधी तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है।

