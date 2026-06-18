Rain Alert: अगले 5 दिनों तक UP के इस इलाके में होगी बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत; यहां 70 की स्पीड से आंधी
Rain Alert, Weather Update 18 June: यूपी समेत कई राज्यों में अगले पांच दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी यूपी के इलाके में बरसात होगी। वहीं, बिहार में 70 की स्पीड से आंधी चलने वाली है।
Rain Alert, Weather Update 18 June: उत्तर भारत में भीषण गर्मी और उमस का दौर जारी है। इस बीच, यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम यूपी के इलाके में अगले पांच दिनों तक बारिश होगी। इससे गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं, इस हफ्ते पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। 20 जून तक विदर्भ, तेलंगाना के कऊछ इलाकों में और आज 18 जून को तटीय आंध्र प्रदेश में लू चलने वाली है। इसके अलावा, अगले पांच दिनों के दौरान तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार के कुछ और हिस्सों व छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मॉनसून पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा, बिहार में 70 की स्पीड से आंधी आ सकती है।
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में बारिश
उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 18-22 जून के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में काफी व्यापक बारिश होगी। 20-21 जून के दौरान हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश होगी। 23-24 जून के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में बारिश, हिमाचल प्रदेश में 18-19 जून, 22-24 जून के दौरान, 18-24 जून के दौरान उत्तराखंड में बारिश होगी। 18-22 जून के दौरान पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने वाली है। 18-19 के दौरान और 24 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होगी। 18-22 जून के दौरान पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश होगी। 18-19 जून के दौरान, 24 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होगी।
पांच दिनों तक इन राज्यों में भी बारिश का अलर्ट
18-22 जून के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में छिटपुट आंधी, बिजली और तेज हवाएं चलने वाली हैं। आंधी की स्पीड 60 किमी प्रति घंटे होगी। 18-19 जून के दौरान हिमाचल प्रदेश, 18-20 जून के दौरान उत्तराखंड, 20-22 जून के दौरान हिमाचल प्रदेश में तेज हवाएं चलेंगी। 18-22 जून के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में आंधी, बिजली और तेज हवाएं चलने वाली हैं। 21-22 जून के दौरान पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में बारिश होगी। वहीं, मध्य भारत की बात करें तो 18-24 जून के दौरान छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश होगी। 20-22 जून के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में छिटपुट आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। 18-20 जून के दौरान छत्तीसगढ़ में आंधी, बिजली गिरने की संभावना है। 18-19 जून के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज के साथ आंधी की रफ्तार बढ़कर 70 किमी प्रति घंटे हो सकती है।
पूर्वी भारत में अगले सात दिनों तक होगी बारिश, बिहार में 70 की स्पीड से आंधी
पूर्वी भारत की बात करें तो 18-24 जून के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में काफी तेज बारिश होगी। 20-24 जून के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, 19-20 जून के दौरान ओडिशा में बारिश होगी। 18-19 जून के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल में छिटपुट बारिश होने वाली है। 18-24 जून के दौरान बिहार और झारखंड, 18- 21-24 जून के दौरान ओडिशा में बारिश होगी। 18-22 जून के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगीय पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में आंधी, बिजली और तेज हवाएं चलने वाली हैं। 21-24 जून के दौरान झारखंड, 20-24 जून के दौरान बिहार, 20-22 जून के दौरान ओडिशा में बारिश होगी। वहीं, 20 जून और 24 जून को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होगी। 18-20 जून के दौरान बिहार में, 18-19 जून के दौरान और 21-23 जून के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अलग-अलग जगहों पर बहुत भारी बरसात होगी। 18-19 जून के दौरान बिहार में गरज के साथ आंधी जिसकी स्पीड 70 किमी प्रति घंटे होगी, के आने की संभावना है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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