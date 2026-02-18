Rain Alert: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदला मौसम का मिजाज, इन राज्यों में आज बारिश की चेतावनी
Rain Alert, Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार, 18 फरवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में और 18 व 19 फरवरी को उत्तराखंड में छिटपुट बारिश व बर्फबारी का अलर्ट है। 18 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में बारिश होगी।
Rain Alert, Weather Update 18 February: उत्तर भारत में एक बार फिर से बारिश का दौर दस्तक दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 18 फरवरी को पहाड़ी राज्यों में बारिश व बर्फबारी का अलर्ट है। इसके अलावा, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी बारिश व गरज के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, कल से लेकर अगले दो दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने वाली है।
मौसम विभाग के अनुसार, 18 फरवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में और 18 व 19 फरवरी को उत्तराखंड में छिटपुट बारिश व बर्फबारी का अलर्ट है। 18 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में और 18 व 19 फरवरी को अंडमान व निकोबार में गरज, बिजली और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ छिटपुट बारिश की संभावना है। 18 फरवरी को पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी गुजरात, 20-22 फरवरी के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे में गरज और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। 18 फरवरी को हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर ओला गिरने वाला है।
अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिगी सेल्सियस की क्रमिक गिरावट की संभावना है। उसके बाद पांच दिनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अगले दो दिनों के दौरान पूर्वी भारत में मिनिमम टेम्प्रेचर में कोई अहम बदलाव नहीं आएगा। उसके बाद के दो दिनों में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। अगले पांच दिनों के दौरान महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगले तीन दिनों के दौरान गुजरात में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।
इसके अलावा, अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री की गिरावट आने वाली है। इसके बाद अगले दो दिनों तक इसमें दो से चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। अगले पांच दिनों के दौरान मध्य भारत में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें
