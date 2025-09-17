Rain Alert: UP समेत पांच राज्यों में होगी भारी से बहुत भारी बारिश, जानें मौसम का ताजा हाल
Rain Alert, Weather Update 17 September: आज उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पांच राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने यह चेतावनी जारी की है। जानें अन्य राज्यों के मौसम का भी हाल...
Rain Alert, Weather Update 17 September: देशभर से मॉनसून की वापसी हो रही है, लेकिन जाते-जाते कई राज्यों में झमाझम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बुधवार को बताया है कि आज (17 सितंबर) पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश (5 राज्य) में भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है।
पूर्वी और मध्य भारत की बात करें तो झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 17-19 सितंबर, बिहार में 17 से 20 सितंबर तक, अंडमान और निकोबार द्वीप में 18-21 सितंबर तक अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 17 सितंबर को अलग-अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश होगी। अगले पांच से छह दिनों तक पूर्वी भारत में तूफान और तेज हवाओं की संभावना है।
वहीं, उत्तर पूर्व भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 17-19 सितंबर, असम, मेघालय में 17 से 23 सितंबर तक नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 19-23 सितंबर तक अलग अलग जगहों भारी बारिश की संभावना है। वहीं, उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 17 व 18 सितंबर, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर को अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होगी।
दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान
राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को दिनभर आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। यहां न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 0.5 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 82 प्रतिशत दर्ज किया गया। सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 107 रहा, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
