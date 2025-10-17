हो जाएं अलर्ट! ठंड की आहट के बीच इन दो राज्यों में होगी बहुत भारी बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी

संक्षेप: IMD Rainfall Alert, Weather Update: उत्तर भारत में ठंड की दस्तक होने लगी है। इस बीच, मौसम विभाग के अनुसार, 17-23 अक्टूबर तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल में बहुत भारी बारिश होगी।

Rain Alert, Weather Update 17 October: देशभर में मॉनसून खत्म हो चुका है और अब ठंड की शुरुआत होने वाली है। सुबह और रात के समय सर्दी की आहट महसूस होने लगी है। इस बीच, दक्षिण भारत के दो राज्यों में अगले सात दिनों के दौरान बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, केरल, तमिलनाडु में अगले सात दिनों तक बहुत भारी बरसात होने वाली है। इसके साथ ही, पुडुचेरी में भी ऐसा ही मौसम रहने वाला है।

मौसम विभाग के अनुसार, 17-23 अक्टूबर तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बहुत भारी बारिश होगी। इसके अलावा, तटीय कर्नाटक में 17-23 अक्टूबर, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में 17, 18, 22 और 23 अक्टूबर को कुछ अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।

पूर्व और मध्य भारत की बात करें तो 20-21 अक्टूबर को अंडमान व निकोबार में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। ओडिशा में 19 और 20, अंडमान और निकोबार में 20 और 21 अक्टूबर को बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में 20-21 अक्टूबर को बिजली की संभावना है। वहीं, पश्चिमी भारत की बात करें तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में 17-21 अक्टूबर तक, मराठवाड़ा में 21 अक्टूबर को बिजली के साथ तूफान की आशंका है।