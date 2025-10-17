Hindustan Hindi News
Hindi Newsमौसम न्यूज़Rain Alert Weather Update 17 October Two States Heavy IMD Rainfall Weather Forecast amid Winter Coming
हो जाएं अलर्ट! ठंड की आहट के बीच इन दो राज्यों में होगी बहुत भारी बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी

संक्षेप: IMD Rainfall Alert, Weather Update: उत्तर भारत में ठंड की दस्तक होने लगी है। इस बीच, मौसम विभाग के अनुसार, 17-23 अक्टूबर तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल में बहुत भारी बारिश होगी।

Fri, 17 Oct 2025 02:28 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Rain Alert, Weather Update 17 October: देशभर में मॉनसून खत्म हो चुका है और अब ठंड की शुरुआत होने वाली है। सुबह और रात के समय सर्दी की आहट महसूस होने लगी है। इस बीच, दक्षिण भारत के दो राज्यों में अगले सात दिनों के दौरान बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, केरल, तमिलनाडु में अगले सात दिनों तक बहुत भारी बरसात होने वाली है। इसके साथ ही, पुडुचेरी में भी ऐसा ही मौसम रहने वाला है।

मौसम विभाग के अनुसार, 17-23 अक्टूबर तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बहुत भारी बारिश होगी। इसके अलावा, तटीय कर्नाटक में 17-23 अक्टूबर, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में 17, 18, 22 और 23 अक्टूबर को कुछ अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।

पूर्व और मध्य भारत की बात करें तो 20-21 अक्टूबर को अंडमान व निकोबार में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। ओडिशा में 19 और 20, अंडमान और निकोबार में 20 और 21 अक्टूबर को बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में 20-21 अक्टूबर को बिजली की संभावना है। वहीं, पश्चिमी भारत की बात करें तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में 17-21 अक्टूबर तक, मराठवाड़ा में 21 अक्टूबर को बिजली के साथ तूफान की आशंका है।

दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में

वहीं, राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के सामान्य तापमान से 1.2 डिग्री सेल्सियस कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी। आईएमडी ने बताया कि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार, सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्ष आर्द्रता 74 प्रतिशत दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 241 रहा, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को "अच्छा", 51 से 100 के बीच को "संतोषजनक", 101 से 200 के बीच को "मध्यम", 201 से 300 के बीच को "खराब", 301 से 400 के बीच को "बहुत खराब" और 401 से 500 के बीच को "गंभीर" माना जाता है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

