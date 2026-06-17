Rain Alert: दिल्ली में आंधी-तूफान, UP में इस दिन होगी बारिश; गर्मी के बीच मौसम विभाग की खुशखबरी
Rain Alert, Weather Update 17 June: उत्तर भारत के कई राज्यों में अब तक मॉनसून नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से गर्मी का दौर जारी है। इस बीच, मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं, दिल्ली में आंधी तूफान का अलर्ट है।
Rain Alert, Weather Update 17 June: यूपी समेत उत्तर भारत में एक बार फिर से गर्मी होने लगी है। दिन में कड़ी धूप होने की वजह से लोगों को मॉनसून और बारिश का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच, मौसम विभाग ने खुशखबरी देते हुए बताया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में चार दिन 17-19 और 23 जून को और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में पांच दिन 17-19 और 22-23 जून को बारिश होगी। इसके अलावा, मौसम विभाग ने बताया कि 23 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मॉनसून तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने वाला है। इस हफ्ते पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी। मध्य प्रदेश में 21 जून तक, विदर्भ में 20 जून, तेलंगाना में 19 जून, छत्तीसगढ़ में 17 जून तक हीटवेव चलने वाली है। इसके अलावा, दिल्ली, पंजाब में 18-22 जून के बीच आंधी-तूफान का अलर्ट है।
उत्तर भारत की बात करें तो 17-22 जून यानी कि छह दिनों तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में भारी बारिश होगी। 23 जून को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 17-23 जून के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश होने वाली है। वहीं, 18-22 जून के दौरान पंजाब, 17-22 जून के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में, 17-19 जून और 23 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 17-19 जून और 22-23 जनू के दौरान पूर्वी यूपी में, 17-23 जून के दौरान पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं से लेकर छिटपुट बारिश होगी। 17-22 जून के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के चलने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में 18-19 जून के दौरान, उत्तराखंड में 18-20 जून के दौरान, 17 जून को हिमाचल प्रदेश में तेज हवाएं चलने वाली हैं।
दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में आंधी तूफान का पूर्वानुमान
इसके अलावा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में 18-22 जून, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में 17 जून और 20 से 23 जून के दौरान कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान में 18 जून को, पूर्वी राजस्थान में 18-19 जून के दौरान तेज आंधी चलने वाली है। पश्चिमी राजस्थान में 19 जून को तेज आंधी चलने वाली है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में 18-19 जून, हिमाचल प्रदेश में 17-19 जून के दौरान ओले गिरेंगे। पश्चिमी राजस्थान में 17-19 जून के दौरान धूलभरी आंधी चलेगी। मध्य भारत की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 17-19 जून के दौरान, पूर्वी मध्य प्रदेश में 17-19 जून, 22-23 जून के दौरान, छत्तसगढ़, विदर्भ में 17-23 जून के दौरान बारिश होगी।
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में बारिश की चेतावनी
इसके अलावा, दक्षिण भारत के भी राज्यों में बारिश का अलर्ट है। 17-23 जून के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में, 17-18 जून के दौरान लक्षद्वीप, 17-22 जून के दौरान तटीय कर्नाटक में, 17-20 जून के दौरान दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में, 17-20 जून, 22-23 जून के दौरान तेलंगाना में कहीं-कहीं बारिश होने वाली है। इसके अलावा, 17-23 जून के दौरान केरल, माहे, 19-23 जून के दौरान लक्षद्वीप में, 23 जून को तटीय कर्नाटक में, 21-23 जून के दौरान दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बारिश होगी। 17-21 जून के दौरान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, 18, 21-23 जून के दौरान केरल, माहे में कहीं कहीं भारी बारिश होगी। इसके अलावा, 17 जून को केरल, माहे में बहुत भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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