Rain Alert: सावधान! इन दो राज्यों में अगले सात दिनों तक होगी बहुत भारी बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी

संक्षेप: Rain Alert: एक तरफ उत्तर भारत में ठंड की आहट हो रही है, तो दूसरी ओर दक्षिण भारत में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु और केरल में अगले सात दिनों तक बहुत भारी बरसात होने वाली है।

Rain Alert, Weather Update 15 October: ज्यादातर राज्यों से मॉनसून की वापसी हो चुकी है, लेकिन विभिन्न वजहों से कई जगह भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले सात दिनों के दौरान केरल, तमिलनाडु में दो राज्यों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

पूर्व और मध्य भारत की बात करें तो दक्षिण ओडिशा में 15 और 16 अक्टूबर के बिजली के साथ गरज और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, मध्य प्रदेश में 16 अक्टूबर को बिजली के साथ गरज की संभावना है। पश्चिमी भारत की बात करें तो कोंकण और गोवा में 15-17 अक्टूबर तक, मराठवाड़ा में 15 और 16 अक्टूबर को बिजली के साथ गरज की संभावना है।

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मछुआरे 15-20 अक्टूबर के बीच अरब सागर में लक्षद्वीप, मालदीव, केमोरिन इलाकों में न जाएं। इसके अलावा, केरल तट और आसपास के समुद्री इलाकों में भी न जाएं। वहीं, कर्नाटक तट के करीब 17-20 अक्टूबर के आसपास न जाएं। बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश तट और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में 16 और 17 अक्टूबर को मन्नार की खाड़ी में 15-20 अक्टूबर तक न जाएं।

दक्षिण भारत की बात करें तो केरल और माहे में 15-21 अक्टूबर तक, लक्षद्वीप में 16-21 अक्टूबर तक, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम व रायलसीमा में 15-17 अक्टूबर तक, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 15-16 अक्टूबर को कुछ अलग-अलग जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश का अलर्ट है।