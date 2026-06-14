Rain Alert: यूपी-उत्तराखंड समेत इन राज्यों में अगले सात दिनों तक होगी बारिश, हो जाएं अलर्ट
Rain Alert, Weather Update 14 June: यूपी-उत्तराखंड समेत उत्तर भारत में अगले सात दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी अगले सात दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने वाला है।
Rain Alert, Weather Update 14 June: उत्तर भारत समेत देशभर के विभिन्न हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले सात दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश बरसात होगी। मौसम विभाग के अनुसार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में अगले सात दिनों तक बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। हालांकि, मराठवाड़ा और विदर्भ में फिर से गर्मी लौट आई है और अगले चार दिनों तक हीटवेव का अलर्ट है। वहीं, यूपी-उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भी अगले सात दिनों तक बारिश होगी।
उत्तर भारत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में अगले सात दिनों तक यानी कि 14-20 जून तक बारिश होने वाली है। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगले सात दिनों तक बारिश होगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 18-20 जून के बीच बरसात होगी। पश्चिमी राजस्थान में 14-17 जून और 19-20 जून के दौरान बारिश होगी। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 14-15 जून और 18-20 जून के बीच आंधी तूफान, बिजली कड़कने का अलर्ट जारी किया है। वहीं, हिमाचल प्रदेश में 16-17 जून को ऐसा ही मौसम रहेगा। इसके अलावा, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14-15 जून, पश्चिमी राजस्थान में 16-17 जून और 19-20 जून को बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट है। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में 15 जून को तेज आंधी का अलर्ट है।
MP-छत्तीसगढ़ में आंधी तूफान, बारिश, बिजली का अलर्ट
मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 14-20 जून के बीच बारिश होगी। वहीं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 16-19 जून, पूर्वी मध्य प्रदेश में 15-19 जून, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 14-19 जून के बीच आंधी तूफान, बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश में 14 जून को धूलभरी आंधी चलेगी।
पूर्वोत्तर भारत में सात दिनों तक बारिश की चेतावनी
पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 14-20 जून के बीच बरसात होगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 14-17 जून के बीच आंधी तूफान व बिजली कड़कने की चेतावनी है। अरुणाचल प्रदेश में 15-16 जून, 19-20 जून, असम, मेघालय में 14-16 जून और 20 जून, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 14-15 जून को बरसात होगी। अरुणाचल प्रदेश में 17-18 जून, असम, मेघालय में 17-19 जून को बरसात का अलर्ट है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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