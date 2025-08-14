Rain Alert Weather Update 14 August Low Pressure Area Created 5 Days Heavy Rainfall Weather Forecast UP Bihar Odisha Rain Alert: बन गया कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में अगले पांच दिनों तक होगी बहुत भारी बारिश, Weather Hindi News - Hindustan
Rain Alert: बन गया कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में अगले पांच दिनों तक होगी बहुत भारी बारिश

IMD Rainfall Alert, Weather Update: पांच दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, विदर्भ, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, रायलसीमा और तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक में बहुत भारी बारिश होने वाली है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 03:00 PM
Rain Alert, Weather Update 14 August: पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और आसपा के इलाकों और दक्षिणी ओडिशा उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। ऐसे में अगले पांच दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, विदर्भ, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, रायलसीमा और तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक में बहुत भारी बारिश होने वाली है। आज 14 अगस्त को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू में भारी से बहुत भारी बरसात होगी, जिसके बाद इसमें धीरे-धीरे कमी आएगी।

पूर्व और मध्य भारत की बात करें तो 14-20 अगस्त के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर भारी बरसात की संभावना है। 14 अगस्त को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 17 से 19 अगस्त के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 14 अगस्त को गंगा तटीय पश्चिम बंगाल, 14, 17 और 18 अगस्त को बिहार में, 15-18 अगस्त के दौरान ओडिशा में भारी बारिश होने की संभावना है। 14 और 15 अगस्त को पश्चिम मध्य प्रदेश, 14 और 17 अगस्त को विदर्भ, 14 और 18 से 20 अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़, 14 अगस्त को ओडिशा में बहुत भारी बारिश होने वाली है।

दक्षिण भारत की बात करें तो 14 अगस्त को तमिलनाडु, रायलसीमा, 14-18 अगस्त के दौरान केरल व माहे, 14-19 अगस्त के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, 14-20 अगस्त के दौरा तटीय कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 14 अगसत को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, 14 से 16 अगस्त के दौरान तेलंगाना, 14 और 17 से 19 अगस्त के दौरान तटीय कर्नाटक, 19 अगस्त को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बहुत भारी बरसात होगी।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर पश्चिम भारत में 15, 17, 18 अगस्त को जम्मू कश्मीर, 14-20 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 15 और 16 अगस्त को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, 16 अगस्त को पश्चिम उत्तर प्रदेश, 14 अगस्त पूर्वी उत्तर प्रदेश, 16 और 17 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान, 14 से 18 व 20 अगस्त को पूर्वी राजस्थन में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। 14 अगस्त को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजा, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 14, 16 और 17 अगस्त को उत्तराखंड, 15 और 16 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में बहुत भारी बारिश की संभावना है।

उत्तर पूर्व भारत में 14, 16, 17, 20 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, 14 से 18 अगस्त के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 16 अगस्त को असम, मेघालय में बहुत भारी बरसात होगी।