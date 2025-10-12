तुरंत हो जाएं सावधान! अगले सात दिनों तक इन दो राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

IMD Rainfall Alert, Weather Update 12 October: मौसम विभाग ने अगले सात दिनों के दौरान केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा भी कई राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट है।

Rain Alert, Weather Update 12 October: अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बचे हुए हिस्सों, संपूर्ण झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में और अगले दो से तीन दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के दक्षिण पश्चिम मॉनसून के वापस लौटने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। वहीं, अगले सात दिनों के दौरान, केरल और तमिलनाडु दो राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में यहां रहने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।

दक्षिण भारत की बात करें तो 12-18 अक्टूबर के दौरान, तमिलनाडु, केरल, 13 और 14 अक्टूबर को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश होगी। 12-16 अक्टूबर के दौरान केरल, माहे, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तेलंगाना में, 12 व 13 अक्टूबर को लक्षद्वीप में बिजली और तेज हवा के साथ गरज के साथ छीटें पड़ने की संभावना है।