Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rain Alert: UP-बिहार, दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी, हिमाचल प्रदेश-उत्तराखंड में आज गिरेंगे ओले

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Rain Alert, IMD Weather Update 12 June: यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, ओले भी गिरेंगे। जानिए मौसम का ताजा हाल...

Rain Alert: UP-बिहार, दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी, हिमाचल प्रदेश-उत्तराखंड में आज गिरेंगे ओले

Rain Alert, IMD Weather Update 12 June: उत्तर भारत में एक बार फिर से गर्मी का दौर शुरू हो गया है। दिन के समय गर्मी की वजह से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इस बीच, मॉनसून तेजी से उत्तर भारत पहुंच रहा है। बिहार पहुंचने के बाद अब उत्तर प्रदेश पहुंचने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, साउथवेस्ट मॉनसून पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड में आज पहुंच गया है। वहीं, यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 13 जून तक भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। 12 जून को ओले गिरेंगे। इसके अलावा, तेलंगाना, मराठवाड़ा में 12-13 जून, विदर्भ में 12-16 जून, पश्चिमी राजस्थान में 12-13 जून को हीटवेव चलेगी। यूपी के पश्चिमी इलाकों में अगले छह दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

मॉनसून पर मौसम विभाग ने अपडेट देते हुए कहा कि यह महाराष्ट्र, कर्नाटक के बचे हुए हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ हिस्सों, झारखंड और बिहार व छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिनों में पहुंच जाएगा। उत्तर पश्चिम भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 12 जून, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 12-13 जून को बारिश होगी। वहीं, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 जून को बरसात होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 13-18 जून, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 14-18 जून को भारी बरसात होगी। वहीं, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13-18 जून, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12-13 जून और 18 जून, पश्चिमी राजस्थान में 12-17 जून, पूर्वी राजस्थान में 12-18 जून के दौरान तेज बरसात का अलर्ट है।

इन राज्यों में गिरेंगे ओले

वहीं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 13-14 जून, हिमाचल प्रदेश में 13-16 जून, उत्तराखंड में 13-15 जून के दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने और 60 की स्पीड से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके अलावा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में 13-14 जून, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13 जून, पश्चिमी राजस्थान में 14-17 जून, पूर्वी राजस्थान में 14-18 जून के दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने की चेतावनी है। वहीं, पश्चिमी राजस्थान में 12-13 जून, पूर्वी राजस्थान में 12 जून को धूलभरी आंधी चलेगी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और उत्तराखंड में 12 जून को ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है।

वहीं, मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 12-18 जून, छत्तीसगढ़ में 13-18 जून को बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में 12 जून को बरसात होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 14-16 जून, विदर्भ में 12-13 जून और 16 जून, छत्तीसगढ़ में 13-16 जून, विदर्भ में 14-15 जून को बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी। वहीं, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 12-13 जून, छत्तीसगढ़ में 12 जून को आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 12 जून को ओले गिरेंगे।

पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक भारी बारिश की चेतावनी

पूर्वोत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा, ''अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 12-18 जून को भारी बारिश होगी।'' अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 12-18 जून को बिजली कड़कने और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश में 12-16 जून, असम, मेघालय में 14-16 जून, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 12-14 जून, अरुणाचल प्रदेश में 17-18 जून, असम, मेघालय में 12-13 जून और 17-18 जून को भारी बारिश होगी। मॉनसून की वजह से दक्षिण भारत के राज्यों में भी जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना में 12-18 जून, लक्षद्वीप में 16-18 जून, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 12-16 जून, साउथ इंटीरियर कर्नाटक में 12 जून को बारिश होगी। तटीय कर्नाटक, केरल, माहे में 12-18 जून, लक्षद्वीप में 12-15 जून, उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक में 17-18 जून, साउथ इंटीरियर कर्नाटक में 13-18 जून को व्यापक भारी बारिश होगी।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
Rain Alert IMD Weather Update अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।