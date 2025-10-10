Rain Alert Weather Update 10 October UP Bihar Monsoon Tamil Nadu Kerala 4 Days Very Heavy Rainfall हो जाएं सावधान! अगले चार दिनों तक इन राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट, Weather Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़Rain Alert Weather Update 10 October UP Bihar Monsoon Tamil Nadu Kerala 4 Days Very Heavy Rainfall

हो जाएं सावधान! अगले चार दिनों तक इन राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट

IMD Rainfall Alert, Weather Update 10 October: दक्षिण भारत की बात करें तो 10-13 अक्टूबर तक तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, केरल, माहे में और रायलसीमा में 10 और 11 अक्टूबर को, तटीय कर्नाटक में 10 अक्टूबर भारी बारिश होगी।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 10 Oct 2025 03:47 PM
share Share
Follow Us on
हो जाएं सावधान! अगले चार दिनों तक इन राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट

Rain Alert, Weather Update 10 October: अगले तीन से चार दिनों के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बचे हिस्सों, पूरे झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के वापस लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसके साथ ही, अगले चार दिनों के दौरान दक्षिण भारत के राज्यों में कुछ जगहों पर भारी बरसात होगी।

दक्षिण भारत की बात करें तो 10-13 अक्टूबर तक तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, केरल, माहे में और रायलसीमा में 10 और 11 अक्टूबर को, तटीय कर्नाटक में 10 अक्टूबर को कुछ अलग/अलग जगहों पर भारी बारिश/तूफान के साथ अलग-अलग इलाकों पर बारिश की संभावना है। उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 10 और 11 अक्टूबर को बहुत भारी बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 10 और 11 अक्टूबर को तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। अगले चार-पांच दिनों तक दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बिजली के साथ तूफान की संभावना है।

पूर्व और मध्य भारत की बात करें तो ओडिशा में 10 से 11 अक्टूबर तक कुछ अलग/अलग जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश/तूफान के साथ अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। ओडिशा में 10 से 12 अक्टूबर तक, गंगीय पश्चिम बंगाल में 10 और 11 अक्टूबर को, छत्तीसगढ़ में 10 और 11 अक्टूबर को बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है।

उत्तर-पूर्व भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और असम व मेघालय में 10 अक्टूबर को, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 10 और 11 अक्टूबर को कुछ/अलग-अलग स्थानों पर हल्की/मध्यम बारिश/तूफान के साथ अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।