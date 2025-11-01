Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़Rain Alert Weather Update 1 November Gujarat Maharashtra Bengal Goa Weather Forecast IMD Barish
Rain Alert: कम दबाव का क्षेत्र बनने से बदलेगा मौसम, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

Rain Alert: कम दबाव का क्षेत्र बनने से बदलेगा मौसम, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

संक्षेप: Rain Alert, Weather Update 1 November: कम दबाव का क्षेत्र बनने से मौसम का मिजाज बदलेगा और इसकी वजह से एक नवंबर को गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर भारी बरसात होने वाली है।

Sat, 1 Nov 2025 02:45 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Rain Alert, Weather Update 1 November: पूर्व मध्य और उससे सटे हुए उत्तर पूर्व अरब सागर पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी क्षेत्रों के उत्तरी भागों के आसपास के क्षेत्रों पर एक कम दबाव का क्षेत्र है। इससे मौसम का मिजाज बदलेगा और इसकी वजह से एक नवंबर को गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर भारी बरसात होने वाली है। दक्षिण म्यांमार तट और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर पर ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव में एक और दो नवंबर को अंडमान और निकोबार में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पूर्व और मध्य भारत की बात करें तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में एक और दो नवंबर को भारी बारिश होगी। सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार में एक नवंबर को भारी बरसात का अलर्ट है। अगले पांच दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली और हवाएं चलेंगी। पश्चिमी भारत की बात करें तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में एक नवंबर को हल्की से मध्यम गरज के साथ बरसात होगी। गुजरात में एक, दो नवंबर को गरज के साथ बिजली कड़केगी। मध्य महाराष्ट्र में एक, चार और पांच नवंबर को तेज बारिश का अलर्ट है।

उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में एक नवंबर को तेज बारिश होगी। वहीं, उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में चार नवंबर को गरज के साथ बिजली कड़केगी और बारिश होगी।पश्चिमी राजस्थान में तीन नवंबर को गरज और बिजली के साथ बरसात का अलर्ट है। पूर्व राजस्थान में तीन और चार नवंबर को ऐसा मौसम रहने वाला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से चार से छह नवंबर के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी होने का अलर्ट है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Rain Alert UP Weather Weather Update अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।