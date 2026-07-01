Rain Alert: बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में अगले 5 दिन मूसलाधार बारिश

Rain Alert, Weather Update 1 July: बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जिसकी वजह से अगले पांच दिनों तक दक्षिण गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, दिल्ली में भी अगले दो दिनों में मॉनसून की एंट्री होने वाली है।

Rain Alert, Weather Update 1 July: देरी से ही सही, लेकिन मॉनसून अब उत्तर भारत के राज्यों में भी पहुंचने लगा है। यूपी में एंट्री लेने के बाद अब मॉनसून राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो दिनों में यानी कि तीन या चार जुलाई को मॉनसून दिल्ली पहुंच जाएगा। अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मॉनसून गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब के कुछ और हिस्सों और राजस्थान के कुछ और हिस्सों में आगे की ओर बढ़ जाएगा। यानी कि इन इलाकों में पहुंच जाएगा। इसके बाद से झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो जाएगा और गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं, तीन जुलाई के आसपास उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसकी वजह से अगले पांच दिनों के दौरान देश के मध्य क्षेत्र के भागों में मॉनसून एक्टिव रहने वाला है। एक से पांच जुलाई के दौरान दक्षिण गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में और एक और दो जुलाई को तटीय कर्नाटक मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो एक से सात जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में काफी बड़े इलाके से लेकर पूरे इलाके में बारिश होगी। दो से सात जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में, एक और दो जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छह से सात जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, पांच से सात जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान में काफी बड़े इलाके में बारिश होने वाली है। एक जुलाई को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, तीन से सात जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक से पांच जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, एक से सात जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान, एक से चार जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। एक से सात जुलाई के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं का अलर्ट है।

एक से सात जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, एक और दो जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तीन से पांच जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं का अनुमान है। साथ ही, एक से दो जुलाई और छह व सात जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाएं चलेंगी। एक से दो जुलाई और चार से सात जुलाई के दौरान उत्तराखंड, तीन जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं आंधी तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी है। एक से तीन जुलाई के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, एक, चार और सात जुलाई को हिमाचल प्रदेश, चार से सात जुलाई के दौरान उत्तराखंड में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। पंजाब में दो से चार जुलाई और छह से सात जुलाई के दौरान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में दो से सात जुलाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो और तीन जुलाई के दौरान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, एक से तीन जुलाई और छह सात जुलाई, पूर्वी राजस्थान में एक और दो जुलाई, पांच से सात जुलाई के दौरान बारिश की संभावना है। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश में दो और तीन जुलाई, पांच छह जुलाई, उत्तराखंड में एक से तीन जुलाई, पश्चिमी उत्तर प्रदश्ेा में एक जुलाई को बहुत भारी बारिश होगी।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी होगी बारिश मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक से सात जुलाई के दौरान, विदर्भ में एक से पांच जुलाई और सात जुलाई को बड़े इलाके या फिर व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है। विदर्भ में छह जुलाई को कहीं-कहीं छिटपुट बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक जुलाई, तीन से चार जुलाई, छह से सात जुलाई के दौरान भारी बारिश होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक जुलाई को गरज के साथ तेज हवाएं चलने वाली हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में तीन और चार जुलाई को कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बरसात होगी।