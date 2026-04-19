Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rain Alert: UP समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच इन राज्यों में होगी बारिश, तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट

Apr 19, 2026 03:58 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Rain Alert, Weather Update 19 April: यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। कई राज्यों में हीटवेव की चेतावनी तक जारी की गई है। इस बीच, उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है।

Rain Alert: UP समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच इन राज्यों में होगी बारिश, तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट

Rain Alert, Weather Update 19 April: उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि 19 व 20 अप्रैल को पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, 19 से 23 अप्रैल के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में, 20 और 21 अप्रैल को झारखंड में, 20-22 अप्रैल के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 20-23 अप्रैल के दौरान पश्चिमी राजस्थान में और 21 से 23 अप्रैल के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा में हीटवेव चलने का अलर्ट है। इसके अलावा, 19-21 अप्रैल के दौरान असम, मेघालय में और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को बिजली और गरज के साथ भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। 20 व 21 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होगी।

उत्तर भारत के इन राज्यों में होगी बारिश

उत्तर भारत के मौसम की बात करें तो 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 19 व 20 अप्रैल को हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी होगी। इस दौरान, बिजली और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। 19 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ व दिल्ली में हल्की से मध्यम बरिश के साथ गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी राजस्थान में 19 अप्रैल को बिजली गिरेगी।

असम, मेघालय समेत कई राज्यों में होगी बारिश

पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में 19 से 23 अप्रैल के दौरान, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 19 से 22 अप्रैल के दौरान गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश होगी। असम व मेघालय में 19-21 अप्रैल के दौरान और अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को भारी बारिश होने वाली है। वहीं, 20-21 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बहुत भारी बरसात होगी। पूर्वी भारत की बात करें तो 19 अप्रैल को बिहार में, 19-23 अप्रैल को ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, 20 व 21 अप्रैल को झारखंड में, 19-25 अप्रैल के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों में मध्यम बारिश होगी। गरज, बिजली और तेज हवाएं भी चलेंगी। 23 अप्रैल को बिहार में गरज के साथ 70 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश भी होगी। 19 अप्रैल को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में छिटपुट भारी बरसात होगी।

दक्षिण भारत में भी बारिश का अलर्ट

वहीं, दक्षिण भारत की बात करें तो 19 अप्रैल को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में, 19-23 अप्रैल के दौरान तेलंगाना और कर्नाटक में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। रायलसीमा में 20-22 अप्रैल के दौरान, केरल और माहे में 20 से 23 अप्रैल के दौरान और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 22 और 23 अप्रैल को बिजली गिरने की संभावना है। 19 अप्रैल को तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
Rain Alert IMD Weather Update अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।