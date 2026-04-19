Rain Alert: UP समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच इन राज्यों में होगी बारिश, तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट
Rain Alert, Weather Update 19 April: यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। कई राज्यों में हीटवेव की चेतावनी तक जारी की गई है। इस बीच, उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है।
Rain Alert, Weather Update 19 April: उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि 19 व 20 अप्रैल को पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, 19 से 23 अप्रैल के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में, 20 और 21 अप्रैल को झारखंड में, 20-22 अप्रैल के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 20-23 अप्रैल के दौरान पश्चिमी राजस्थान में और 21 से 23 अप्रैल के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा में हीटवेव चलने का अलर्ट है। इसके अलावा, 19-21 अप्रैल के दौरान असम, मेघालय में और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को बिजली और गरज के साथ भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। 20 व 21 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होगी।
उत्तर भारत के इन राज्यों में होगी बारिश
उत्तर भारत के मौसम की बात करें तो 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 19 व 20 अप्रैल को हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी होगी। इस दौरान, बिजली और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। 19 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ व दिल्ली में हल्की से मध्यम बरिश के साथ गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी राजस्थान में 19 अप्रैल को बिजली गिरेगी।
असम, मेघालय समेत कई राज्यों में होगी बारिश
पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में 19 से 23 अप्रैल के दौरान, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 19 से 22 अप्रैल के दौरान गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश होगी। असम व मेघालय में 19-21 अप्रैल के दौरान और अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को भारी बारिश होने वाली है। वहीं, 20-21 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बहुत भारी बरसात होगी। पूर्वी भारत की बात करें तो 19 अप्रैल को बिहार में, 19-23 अप्रैल को ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, 20 व 21 अप्रैल को झारखंड में, 19-25 अप्रैल के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों में मध्यम बारिश होगी। गरज, बिजली और तेज हवाएं भी चलेंगी। 23 अप्रैल को बिहार में गरज के साथ 70 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश भी होगी। 19 अप्रैल को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में छिटपुट भारी बरसात होगी।
दक्षिण भारत में भी बारिश का अलर्ट
वहीं, दक्षिण भारत की बात करें तो 19 अप्रैल को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में, 19-23 अप्रैल के दौरान तेलंगाना और कर्नाटक में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। रायलसीमा में 20-22 अप्रैल के दौरान, केरल और माहे में 20 से 23 अप्रैल के दौरान और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 22 और 23 अप्रैल को बिजली गिरने की संभावना है। 19 अप्रैल को तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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